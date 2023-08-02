معلومات عن تيار السحب بعد تحذير «الأرصاد».. القاتل المجهول

يلجأ الكثير من الأشخاص للشواطئ الساحلية هربًا من درجات الحرارة المرتفعة التي تشهدها البلاد خلال فصل الصيف، لكن أحيانًا يحدث ما لم يكن في الحسبان، ويتعرض أفراد الأسرة لفقدان ذويهم غرقا، بسبب الدوامات أو تيارات السحب في البحر.

معلومات عن تيار السحب

ونستعرض في هذا التقرير معلومات عن تيار السحب الذي يدعى «القاتل المجهول»، وهو أحد الأسباب الرئيسية للغرق، وذلك بحسب ما ذكرته هيئة الأرصاد الجوية:

- تيار السحب عبارة عن تيار مائى شديد يتحرك بسرعة كبيرة فى اتجاه البحر يتراوح سرعته بين (2.5:0.5) متر فى الثانية.

- يبدأ تيار السحب من عمق متر تقريبا

- يحدث فى معظم الشواطئ الرملية التى بها أمواج مرتفعة، حيث إن المياه التى تتدفق مع الأمواج تحتاج لأن تعود مرة أخرى إلى البحر فترجع عن طريق أى قناة رملية

- يحدث تيار السحب في أيام صافية وهادئة ومشمسة على أي شاطئ به أمواج متكسرة

- يأخذ تيار السحب أي شىء فى طريقه ويسحبه داخل البحر

- عند ملاحظة وجود منطقة ليس بها أمواج على الرغم أن ما يحيط بها به أمواج عن اليمين واليسار نعلم بذلك أن هذه منطقة سحب

- يظهر الماء معكرًا بالرمل أكثر من المناطق المحيطة عند حدوث تيار السحب.

نصائح عند التعرض لتيار السحب

وقدمت هيئة الأرصاد الجوية عدة نصائح يجب على المواطنين اتباعها عند التعرض لتيار السحب أثناء تواجدهم في الشواطئ الساحلية والتي منها يجب الالتزام بالهدوء التام وتجنب السباحة باتجاه الشاطئ لأن ذلك سوف يستنفد كامل طاقة الشخص ومع أول موجة سوف تنفد قدرته على المقاومة ويحدث الغرق.

حالة الطقس خلال الساعات المقبلة

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس خلال الساعات المقبلة، إذ من المتوقع أن تشهد مناطق جنوب الصعيد تكاثرا للسحب المنخفضة الممطرة، يصاحبها سقوط أمطار خفيفة، وقد تتراوح درجات الحرارة في تلك المناطق بين 41-44 درجة مئوية، ويسود طقس غائم خلال ساعات النهار.