أكرم حسني يطلق أغنية «على مين يا أسطى» قبل أيام من عرض فيلمه «العميل صفر»

أطلق الفنان أكرم حسني أغنية «على مين يا أسطى» على موقع يوتيوب ومنصات الموسيقى، وذلك كأغنية دعائية لفيلم «العميل صفر»، والمقرر إطلاقه يوم الأربعاء 16 أغسطس الجاري.

والأغنية من كلمات أكرم حسني، وألحان كريم عاشور، وتوزيع أحمد وحيد كينج.

أحداث فيلم «العميل صفر»

وتدور أحداث فيلم العميل صفر حول شخصية تدعى صفر عبد اللطيف شداد الهمم، وهو فرد أمن يحلم بأن يكون بطلًا مشهورًا مثل جيمس بوند، ولكنه يفشل ويتعرض للعديد من المواقف الكوميدية.

أبطال «العميل صفر»

وبجانب أكرم حسني، يقوم ببطولة الفيلم النجوم بيومي فؤاد، وأسماء أبو اليزيد، ومصطفى غريب، ومنذر رياحنة، والنجمة السعودية الشابة فاطمة البنوي، وفيدرا، وأيمن طعمة، وإسماعيل فرغلي، وأيمن الشيوي.

والفيلم فكرة محمد سامي، وسيناريو وحوار وائل عبدالله، ومن إنتاج لؤي عبدالله، وإخراج كريم العدل.