أكرم حسني يروج للأغنية الدعائية لفيلم «العميل صفر».. تطرح غدًا

كشف الفنان أكرم حسني، عن الأغنية الدعائية لفيلمه الجديد «العميل صفر»، الذي انتهي من تصويره مؤخرا، والمقرر طرحه يوم 18 أغسطس الجاري.

على مين ياسطي أغنية جديدة لأكرم حسني

ونشر أكرم حسني بوستر الأغنية، عبر حسابه الرسمي علي موقع الصور والفيديوهات «إنستجرام»، وعلق عليه: «‎على مين ياسطى 8 أغسطس 2023 الساعة 6 مساءً بتوقيت القاهرة‎ على قناه اليوتيوب ومنصات المزيكا».

فيلم «العميل صفر» تدور أحداثه في إطار كوميدي حول فرد أمن يحلم أن يكون بطلاً مثل جيمس بوند؛ لكنه يفشل في ذلك ويتعرض للعديد من المواقف الكوميدية.

ويشارك في بطولة العمل عدد كبير من الفنانين، أبرزهم أكرم حسني، بيومي فؤاد، فاطمة البنوي، منذر رياحنة، ستيفاني صليبا، أسماء أبو اليزيد، فيدرا، والعمل من تأليف وائل عبد الله، ومن إخراج كريم العدل.