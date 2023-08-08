قبل أكرم حسني.. فنانون قدموا بطولات سينمائية منفردة في 2023

يستعد الفنان أكرم حسني لخوض أول بطولة سينمائية منفردة في فيلم «العميل صفر» للمخرج كريم العدل، الذي من المقرر طرحه في دور العرض السينمائي يوم 16 أغسطس الجاري، ويجمع في بطولته عددًا من الفنانين من بينهم «بيومي فؤاد، أسماء أبو اليزيد، منذر رياحنة ومصطفى غريب».

وتأتي تلك الخطوة لـ أكرم حسني بعد مجموعة من الأفلام التي شارك في بطولتها مع نجوم آخرين، بدأت بـ«كلب بلدي» مع أحمد فهمي عام 2016، و«بنك الحظ» مع محمد ممدوح في 2017، كما تعاون مع تامر حسني في فيلم «البدلة» عام 2018، حتى قرر أن يخوض البطولة السينمائية منفردا في 2023 بـ«العميل صفر».

شيكو يقدم أول بطولة منفردة في «ابن الحاج أحمد»

ولم يكن أكرم حسني هو الفنان الوحيد الذي خطى تلك الخطوة هذا العام، حيث سبقه الفنان شيكو في فيلم «ابن الحاج أحمد» الذي عرض في موسم عيد الفطر السينمائي، وحقق إيرادات تجاوزت الـ 20 مليون جنيه في دور العرض السينمائي، وكانت الخطوة الأولى بعد الثنائية التي جمعته بـ هشام ماجد بعد انفصال أحمد فهمي من الثلاثية التي جمعتهم لسنوات.

تيام مصطفى قمر يخوض البطولة بـ«الصف الأخير»

وشهد العام السينمائي 2023 عددًا من البطولات الأولى لأصحابها، من بينهم الفنان تيام مصطفى قمر الذي خاض البطولة السينمائية الأولى في فيلم «الصف الأخير» مع الفنان بيومي فؤاد، وإخراج شريف محسن، ولكن لم يستمر الفيلم سوى أسبوع واحد في دور العرض السينمائي وقت طرحه محققا 111 ألف جنيه.

وتتسع القائمة لتشمل الفنان الشاب آدم الشرقاوي الذي يخوض أول تجاربه في البطولة السينمائية من خلال فيلم «5 جولات» للمخرج مازن أشرف، المقرر طرحه في دور العرض السينمائي خلال شهر أغسطس الجاري، ويجمع الفيلم في بطولته نور النبوي الذي يخوض أول تجاربه السينمائية.