ضبط متهم بترويج عملات رقمية مشفرة في أسيوط

تمكنت الأجهزة الأمنية في محافظة أسيوط من ضبط متهم بترويج والوساطة في بيع العملات الافتراضية المختلفة على شبكة الإنترنت، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام شخص، مقيم في محافظة أسيوط، بممارسة نشاط إجرامي، يتمثل في الترويج والوساطة في بيع العملات الافتراضية المختلفة على شبكة الإنترنت، وترويجها لعملائه مقابل إرسال قيمتها مضافاً إليها عمولة مالية من خلال تحويلها على حساباته البنكيـة ومحافظ مالية مربوطة على أرقام هواتف محمولة، فضلاً عن تحويل وإستبدال العمولة التى يتحصل عليها بالعملة الأجنبية إلى ما يعادلها بالعملة المحلية خارج المصارف الرسمية بالمخالفة للقانون.

بيع عملات افتراضية عبر الإنترنت

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم المذكور، وأمكن ضبطه، وعُثر بحوزته على جهاز حاسب آلي «لاب توب»، وهاتفي محمول، وبفحصهما تبين احتوائهما على تطبيقات ومواقع مربوطة على حسابات ومحافظ إلكترونية ومنصة لتداول وشراء العملات المشفرة «بيتكوين»، وبطاقات دفع إلكتروني مربوطة على حسابات بنكية، وشرائح هواتف تليفونية مفعلة ومربوطة بمحافظ مالية إلكترونية، ومبلغ مالي من متحصلات نشاطه الإجرامي، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه.

وتبين أن حجم تعاملات المتهم خلال عام بلغت 5 ملايين جنيه مصري، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.