رئيس هيئة جودة التعليم يسلم شهادات اعتماد لـ31 كلية أزهرية

سلم الدكتور علاء عشماوي رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، شهادات اعتماد عدد من كليات جامعة الأزهر وبرامجها الأكاديمية، بحضور دكتورة راجية طه نائب رئيس هيئة جودة التعليم والاعتماد لشئون التعليم الأزهري.

الكليات والمعاهد الحاصلة على شهادات اعتماد الجودة

وشهدت عمليات الاعتماد لمؤسسات جامعة الأزهر وبرامجها، تطورا ملحوظا في السنوات الأخيره، وحققت جامعة الأزهر طفرة في تطبيق نظم الجودة، والتأهل للاعتماد، فيما يتعلق بالاعتماد المؤسسي خلال الفترة من 2014-2023 منحت الهيئة 31 كلية أزهرية شهادة الاعتماد، منها:

21 كلية شرعية وعربية، 10 كليات عملية، تتضمن تجديد اعتماد 7 كليات، وهي:

كلية الطب للبنات بالقاهرة – كلية طب الأسنان للبنات بالقاهرة - كلية الطب للبنين بالقاهرة – كلية اللغة العربية بالمنوفية – كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بالقاهرة- كلية القرآن الكريم للقراءات وعلومها بطنطا – كلية الدعوة الإسلامية بالقاهرة.

أما فيما يتعلق بالاعتماد البرامجي، فقد تم اعتماد 35 برنامج أكاديمي:

10 برامج بكلية الدراسات الإنسانية للبنات بالقاهرة، و6 برامج بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالقاهرة اعتماد كل برامجها، و4 برامج بكلية التربية للبنين بالقاهرة، و3 برامج بكلية الهندسة للبنين بالقاهرة، و2 برنامج بكلية الدراسات الإنسانية للبنات بتفهنا الأشراف – الدقهلية.

و2 برنامج بكلية البنات الأزهرية بالعاشر من رمضان – الشرقية، و2 برنامج بكلية الاقتصاد المنزلي بنواج – طنطا، وبرنامج بكلية الزراعة بالقاهرة، و2 برنامج بكلية العلوم للبنات بالقاهرة، و2 برنامج بكلية العلوم للبنين بالقاهرة، وبرنامج بكلية اللغات والترجمة.

كما جرى منح شهادات الاعتماد لعدد 1300 معهد أزهري.