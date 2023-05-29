رئيس جودة التعليم يسلم جامعة المنصورة أول شهادة اعتماد

هنأ الدكتور علاء عشماوي، رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لرئيس مجلس الوزراء، جامعة المنصورة وإدارتها وكافة أعضاء هيئة التدريس بالجامعة والعاملين بها، على اعتمادها كأول جامعة مصرية حكومية معتمدة من الهيئة، مشيرًا إلى أنها من الجامعات العريقة التي تتمتع بنشاط تعليمى وبحثي متميز.

كما أشاد «عشماوي» بالجهود المبذولة من السادة عمداء الكليات للارتقاء بجودة التعليم بكل كليات الجامعة، وتميزها في كافة المجالات والمساهمة الفعالة في تحقيق تطور نوعي مستمر لجامعة المنصورة وصولها لمكانة متقدمة على المستوى الوطني والإقليمي والدولي بما يحقق رؤيتها ورسالتها.

ترسيخ ثقافة الإعتماد المؤسسي

جاء ذلك خلال استقبال دكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة للدكتور علاء عشماوي رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، والدكتورة أسماء مصطفى، نائب رئيس الهيئة لشؤون التعليم قبل الجامعي، لتسليم شهادة اعتماد جامعة المنصورة للدكتور شريف خاطر، رئيس الجامعة، كأول جامعة مصرية حكومية معتمدة من الهيئة.

وأشار الدكتور شريف خاطر إلى أهمية التعاون مع الهيئة في ترسيخ ثقافة الاعتماد المؤسسي والبرامجي، والذى يظل واجبًا وطنيًا يتفق وحرص القيادة السياسية في مصر على الارتقاء بجودة التعليم، ووضع مؤسسات التعليم في مصر على خارطة المنافسة الإقليمة والدولية.

جامعة المنصورة في مصاف الجامعات العالمية

وطرح رئيس الجامعة خلال اللقاء أهمية الاعتماد الدولي للبرامج التعليمية بجامعة المنصورة خلال الفترة القادمة بما يتماشى مع رؤية مصر 2030، لجعل جامعة المنصورة في مصاف الجامعات العالمية، مؤكدًا على دعم الهيئة لهذا الاتجاه، وأنّ الهيئة توفر الدورات التدريبية الداعمة للاعتماد الدولي، وقام رئيس هيئة الجودة بعقد جلسة حوارية مع عمداء الكليات المعتمدة وتم خلالها مناقشة أهم متطلبات الكليات من الهيئة في الفترة القادمة، وتم عرض مقومات الجامعة التعليمية والبحثية كما قام مدير مركز ضمان الجودة بعرض توضيحي عن منظومة الجودة بجامعة المنصورة وتم عرض احصائيات مختلفة عن الكليات والبرامج التعليمية.

كما أشاد رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لرئيس مجلس الوزراء، خلال الزيارة بكلية الهندسة في جامعة المنصورة، لتصدرها المركز الأول في التميز الحكومى في فئة الكليات من بين 540 كلية على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى اعتماد 11 برنامجا تعليميا ووجود العديد من المعامل المعتمدة من هيئة الايجاك.