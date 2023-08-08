استقرار أسعار الذهب منتصف تعاملات اليوم.. وعيار 21 بـ2155 جنيها

استقرت أسعار الذهب، في منتصف تعاملات اليوم، إذ جاءت ثابتة ومساوية لأسعار التعاملات الصباحية، دون أي تغيير في سعر الجرام أو الجنيه الذهب، فضلا عن مساواتها لأسعار تعاملات ختام الأسبوع الماضي وتحديد يوم الخميس 3 أغسطس.

أسعار الذهب منتصف تعاملات اليوم

وجاءت أسعار الذهب منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء، عند 2 مليون و462 ألفا و857 جنيها سعر شراء الكيلو ذهب، لتسجل الأعيرة المختلفة الأسعار التالية:

سعر جرام الذهب عيار 21

يسجل سعر جرام الذهب عيار 21، في مصر الآن 2155 جنيها للشراء، و2145 جنيها للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 18

يسجل سعر جرام الذهب عيار 18 في مصر الآن 1847 جنيها للشراء، و1839 جنيها للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 24

يسجل سعر جرام الذهب عيار 24، الأكثر نقاءً، في مصر الآن 2463 جنيها للشراء، و2451 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الذهب

يسجل سعر الجنيه الذهب في مصر الآن 17240 جنيها للشراء، مقابل 17160 جنيها للبيع.