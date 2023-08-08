«القاهرة الإخبارية»: الذهب يتراجع عالميا.. والدولار يستعيد جزءا من استقراره

تراجعت أسعار الذهب اليوم، مع استعادة الدولار لبعض الاستقرار وسط ترقب المستثمرين لبيانات التضخم الأمريكية المقرر صدورها هذا الأسبوع؛ للحصول على صورة أوضح حول احتمالات رفع أسعار الفائدة.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1933.24 دولار للأوقية (الأونصة)، كما تراجعت العقود الآجلة للذهب الأمريكي 0.1% إلى 1967.90 دولار، حسب ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية نقلًا عن وكالة «رويترز».

وارتفع الدولار مقابل العملات الرئيسية الأخرى، ما يجعل المعدن النفيس أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين حائزي العملات الأخرى.

وحال الإعلان عن ارتفاع أكبر من المتوقع في أسعار المستهلكين في البيانات المقرر صدورها اليوم، فقد تزيد احتمالية رفع أسعار الفائدة مرة أخرى عندما يجتمع مسؤولو البنك المركزي الأمريكي في سبتمبر.

ومن شأن رفع أسعار الفائدة زيادة عائدات السندات، ما يزيد تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك التي لا تدر عائدًا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 23.15 دولار للأوقية، وتراجع البلاتين 0.4% إلى 916.47 دولار، وانخفض البلاديوم أيضًا 0.2% إلى 1237.38 دولار.