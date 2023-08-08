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استقرار أسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء

كتب:

مريم حنفي
08:19 ص | الثلاثاء 08 أغسطس 2023
أسعار الذهب

أسعار الذهب

سجلت أسعار الذهب في بداية التعاملات، اليوم الثلاثاء، هدوءًا ملحوظًا في محلات الصاغة بدون مصنعية، وذلك بعد أن شهدت تراجعا أمس بنحو 5 جنيهات بالنسبة لجرام الذهب عيار 21 الأكثر تداولا، وذلك وفقًا لبيانات الشعبة العامة للذهب والمجوهرات. 

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، في بداية التعاملات، والتي جاءت كما يلي: 

سعر جرام الذهب عيار 21 

- يبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعا 2155 جنيها للشراء. 

أسعار الذهب اليوم 

- يسجل سعر جرام الذهب عيار 24 داخل محلات الصاغة بدون مصنعية وضريبة 2457 جنيها. 

- كما وصل سعر جرام الذهب عيار 18 في بداية تعاملات اليوم 1843 جنيها بالنسبة للشراء. 

- بينما يبلغ سعر جرام الذهب عيار 14 في محلات الصاغة 1437 جنيها. 

- يسجل جرام الذهب عيار 12 في بداية التعاملات 1231 جنيها. 

سعر جنيه الذهب والأونصة 

- وعن سعر جنيه الذهب اليوم الثلاثاء يبلغ 17 ألفًا و240 جنيها.

- يبلغ سعر الأونصة  76 ألفًا و595 جنيها.

 

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بقلم مريم حنفي