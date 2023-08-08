«الداخلية» تتصدى لجشع تجار السجائر.. تحرير 3465 قضية

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة حملاتها المكثفة للتصدي لجشع التجار الذين يحجبون السجائر، أسفرت جهودها خلال شهر يوليو الماضي عن ضبط عدد 3465 قضية سجائر بإجمالي مضبوطات 995 ألفًا و37 عبوة سجائر.

جاء ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمختلف الجرائم التموينية، ومحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع والمضاربة بالأسعار بقصد رفعها.