إجراءات عاجلة من «النقل» تجاه إلقاء مخلفات صلبة على الطرق الرئيسية

كشفت وزارة النقل، عن أنّ الهيئة العامة للطرق والكباري تعاقدت مع شركات متخصصة لرفع القمامة والمخلفات غير الصلبة يوميًا من على الطرق الرئيسية، موضحة أن ظاهرة إلقاء سيارات النقل لمخلفات هدم المباني على الطرق الرئيسية ورصدها بكثافة خلال أعمال تطوير الطريق الدائري تتسبب في تعرض حياة المواطنين للخطر ووقوع الحوادث وإزهاق الأرواح.

مشروع تطوير الطريق الدائري

وأشارت وزارة النقل في تقرير لها، إلى أنّه تلاحظ في أثناء أعمال المرحلة الثانية من مشروع تطوير الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى، انتشار مخلفات هدم المباني على جانبي الطريق في الأماكن التي تم الانتهاء من تطويرها لخدمة المواطنين، وتسهيل حركة تنقلاتهم المختلفة ما يعرض حياة المواطنين للخطر، ويؤدي إلى وقوع الحوادث وإزهاق الأرواح.

وأكدت وزارة النقل، صدور قرارات لكل من رئيس وقيادات الهيئة العامة للطرق والكباري بتفعيل مأمور الضبط المخول له الضبطية القانونية بالقبض على المخالفين ممن يقومون بإلقاء مخلفات الهدم على الطريق الدائري وتسليمهم للنيابة المختصة من أجل القضاء على هذه الظاهرة تماما.

مبالغ كبيرة للمساهمة رفع مستوى الخدمة

وأشارت وزارة النقل، إلى أن الدولة المصرية رصدت لمشروعات الطرق ومنها الطريق الدائري مبالغ كبيرة للمساهمة رفع مستوى الخدمة لمستخدمي هذه الطرق ومنها الطريق الدائري وتقليل الحوادث عليها وزيادة معدلات السلامة والأمان بها والمحافظة على أرواح المواطنين واستيعاب أحجام المرور الكبيرة المتدفقة عليها، فضلاً عن تقليل زمن الرحلات، وتقليل استهلاك الطاقة للمركبات، فضلًا عن الحد من الآثار البيئية السلبية.

وشددت على المواطنين بضرورة المشاركة معها في التوعية من سلوك إلقاء المخلفات على الطرق الرئيسية، موضحة أن هذا السلوك يتسبب في تعرض حياة المواطنين للخطر ووقوع الحوادث وإزهاق الأرواح، مؤكدة على ضرورة الإبلاغ الفوري عن أي سيارة نقل تقوم بإلقاء مخلفات هدم المباني على الطرق المختلفة ومنها الطريق الدائري.