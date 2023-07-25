سيولة مرورية في نفق الأزهر.. وكثافات أعلى الطريق الدائري

شهدت الحالة المرورية على معظم الطرق والمحاور الرئيسية في محافظتي القاهرة والجيزة، حالة من التكدسات المتحركة، وسط انتشار أمني مُكثف من قبل رجال الإدارة العامة للمرور.

انتظام الحركة المرورية

وشهد نفق الأزهر حالة انتظام في الحركة المرورية وسط سيولة مرورية في الاتجاهين، وتظهر كثافات مرورية أعلى الدائري، وتحديدًا بمنطقة السلام وداخل النفق للقادم من الأقاليم للقاهرة عبر الطريق الزراعي.

كثافات متقطعة

كما شهد كورنيش القاهرة كثافات متقطعة من المظلات وفي اتجاه وسط البلد، أما الكورنيش المتجه إلى المؤسسة فيشهد سيولة مرورية، وكوبري أكتوبر المتجه إلى العباسية، يشهد كثافات مرورية متقطعة حتى غمرة، أما المتجه إلى العباسية، سنجد كثافات بسيطة تزيد مع ساعات الذروة الصباحية.

وهناك كثافات أخرى في الاتجاه العكسي لكوبري أكتوبر بسبب زيادة أحمال السيارات، والأمر ذاته للمتجه إلى ميدان التحرير ومدينة نصر ومحور النصر وصولا إلى المنصة، فضلًا عن ظهور كثافات متحركة في شارع عباس العقاد والطيران وصولا إلى الطريق الدائري.

وفي شارع صلاح سالم سنجد كثافات مرورية بالتزامن مع نزول الموظفين، ويشهد نفق الملك الصالح كثافات مرورية نسبية في الوقت الحالي، ويشهد كوبري الروضة بعض الكثافات.