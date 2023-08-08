مستشار «بنك ناصر»: تقديم التمويل لأهالي «السكن البديل» لبدء مشروعات متناهية الصغر

كشفت علا عاطف، مستشار رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعى للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، عن وجودهم داخل القافلة الاجتماعية التابعة التى نظمتها وزارة التضامن الاجتماعى، داخل منطقة «أهالينا1»، لتقديم خدمات التمكين الاقتصادى للسيدات والرجال من سكان المنطقة، من خلال توفير التمويل لمشروعاتهم متناهية الصغر، كواحدة من المناطق بديلة العشوائيات، وذلك فى إطار حملة «بالوعى مصر تتغير للأفضل».

«علا»: شرح الخدمات المتاحة وقيمة القروض والأوراق المطلوبة للحصول على التمويل

وأشارت مستشار بنك ناصر، فى تصريحات لـ«الوطن»، إلى تقديم جميع خدمات البنك، لسكان منطقة «أهالينا1»، من خلال شرح الخدمات المتاحة وقيمة القروض والأوراق المطلوبة للحصول على التمويل، وذلك بعد عرض فكرة المشروع من قِبل المستفيد، وعليها يتم تحديد قيمة التمويل ومدة سداده، وذلك بهدف تحقيق التمكين الاقتصادى للأسرة المصرية، وعلى رأسها المرأة، لتوفير حياة كريمة لها. وتابعت أنه يتم حصر جميع بياناتهم الأساسية، ومن ثم توجيههم إلى أقرب فرع من فروع البنك، فى محيط منطقة «أهالينا1» بمدينة السلام، وإبلاغ البنك ببيانات العميل الراغب فى التمويل، تسهيلاً لعملية الحصول على تمويل مشروعاتهم. وأضافت «علا» أن خدمات التمكين الاقتصادى المقدّمة من بنك ناصر الاجتماعى تضم «قرض مستورة»، و«قرض بدايتها فكرة»، و«قرض فاتحة خير»، التى تساعد فى تقديم المساعدات للأهالى المستحقين، الذين لديهم فكرة يرغبون فى تحويلها إلى مشروع ويحتاجون إلى تمويل، أو الأهالى الذين لديهم بالفعل مشروعات قائمة، ويحتاجون إلى تمويل المشروع وتكبير حجمه.

مدة السداد تصل إلى 24 شهراً دون فوائد مع سداد مصاريف إدارية بسيطة

كما أشارت إلى أن قرضى «مستورة وفاتحة خير» هما تمويل للمشروعات متناهية الصغر، وتبدأ قيمتهما من 4000 جنيه، وتصل إلى 50000 جنيه، حسب طبيعة وحجم المشروع المقدّم من قِبل المستفيد. موضحة أن الأوراق المطلوبة للحصول على تمويل من بنك ناصر، تتمثل فى إيصال مرافق «كهرباء، غاز، مياه»، صورة بطاقة الرقم القومى للمستفيد، وجود خبرة، تقديم فكرة جيدة قابلة للتنفيذ، وفور تقديم الأوراق المطلوبة، يقوم بنك ناصر الاجتماعى بتمويل المشروع مع تقديم صورة عينية للمشروع الجارى تنفيذه من قِبل العميل. ونوهت بأن مدة سداد القرض تتوقف على قيمة القرض نفسه، حيث تصل فترة السداد إلى 24 شهراً، دون فوائد، مع سداد مصاريف إدارية بسيطة.