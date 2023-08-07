كيف تحصل على مساعدة مادية من بنك ناصر بدون مقابل؟.. اعرف المستندات المطلوبة

يوفر بنك ناصر الاجتماعي التابع لوزارة التضامن، فرصا للمساعدات النقدية، ​للمساهمة في رفع المعاناة عن الأسر الفقيرة ومحدودة الدخل التي تتعرض لأزمات ويعجز دخلها عن مواجهة الأعباء المعيشية والصحية الصعبة التي تمر بها.

تفاصيل المساعدات النقدية

وفي إطار سلسلة خدماتها المقدمة لجمهور المواطنين تستعرض «الوطن» تفاصيل المساعدات النقدية والفئات التي يمكنها الحصول عليها والشروط الواجب توافرها وطرق التقدم لها.

الفئات التي يمكنها الحصول على المساعدات النقدية من بنك ناصر

- أسرة المريض

- أسرة المسجون

- الأسرة المعيلة

- المهجورة

- الأرملة

- أيتام الأبوين

- المعاقون

- الكوارث

ـ مشروعات التخرج للطلبة.

- طلاب العلم بالجامعات المستحق عليهم الرسوم الدراسية ولايستطيعون سدادها.

الشروط الواجب توافرها للحصول على مساعدة نقدية

- أن يكون الفرد أو الأسرة في حالة احتياج وغير قادرين على تلبية احتياجاتهم الأساسية والأعباء المعيشية والاجتماعية والصحية الصعبة، ويثبت ذلك من خلال البحث الاجتماعي.

- ضعف الحالة الاجتماعية والصحية للأسرة مثل: الأرملة والمطلقة ومهجورة العائل وأسرة المسجون والأيتام.

- أن يكون أحد أفراد الأسرة مريضا، ويحتاج إلى إجراء عملية أو جلسات أو أدوية بتكاليف تفوق قدرة الأسرة.

- أن يكون أحد أفراد الأسرة ملتحقا بإحدى الجامعات أو المعاهد الحكومية، ومتراكم عليه مصروفات دراسية، أو يكون في السنة النهائية ويقوم بعمل مشروع التخرج، والأسرة غير قادرة على سدادها.

- أن يكون أحد أفراد الأسر الفقيرة حصل على شهادة محو الأمية وأتم دراسته، وحصل على شهادة جامعية.

- تعرض الأسرة أو أحد أفرادها لكارثة أو نكبة أضرت بالنفس أو الممتلكات.

المستندات المطلوبة للحصول على المساعدة النقدية

- نموذج طلب الحصول على المساعدة من بنك ناصر.

- صور بطاقات الرقم القومي سارية.

- أصل البحث الاجتماعي معتمد ومختوم.

- شهادات ميلاد الأبناء وخطابات مدرسية تفيد الانتظام بالمدرسة.

- خطاب الهيئة القومية للمعاشات الحكومية أو خطاب التأمينات الاجتماعية قطاع عام وخاص.

- بالنسبة للأيتام، شهادة وفاة الوالدين أو وفاة الأب وزواج الأم.

- بالنسبة للمطلقة، قسيمة الطلاق.

- بالنسبة للأرملة شهادة وفاة الزوج.

- بالنسبة للأسرة المهجورة العائل، نموذج هجر من قسم الشرطة يفيد تغيب أو هجر رب الأسرة مدة لا تقل عن 6 ​شهور.

- بالنسبة لأسرة المسجون، خطاب أو نموذج من مصلحة السجون أو الرعاية اللاحقة يوضح تاريخ بداية السجن، وتاريخ انتهاء المدة.

- بالنسبة للمريض أو العاجز، تقرير طبي معتمد ومختوم من مستشفى حكومي أو مركز طبي يثبت حالة المرض أو العجز أو تقرير طبي من مستشفى خاص في حالة عمليات زرع القواقع أو الكبد أو الكلى ومرفق به تقرير لجنة التأمين الصحي أو المجالس الطبية.

- بالنسبة للطالب الجامعي، بيان معتمد من شؤون الطلبة من الكلية أو المعهد الملتحق به موضح به قيمة المتأخرات المقيدة عليه وبيان النجاح عن الأعوام السابقة.

- بالنسبة لمحو الأمية، شهادة محو الأمية والشهادة الجامعية.