«معلومات الوزراء»: 894 مليون دولار حجم التبادل التجاري والثقافي بين مصر والأردن

تحت عنوان «مصر والأردن عقود من التحالف والتقاء المصالح».. كشف تقرير صادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عن قيمة التبادل التجاري بين مصر والأردن خلال الـ11 شهراً الأولى من 2022، إذ بلغت 894 مليون دولار، منهم 669 مليون دولار الصادرات المصرية للأردن مقابل 654 مليون دولار خلال الفترة نفسها من 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 2.3%.

تفاصيل العلاقات الوطيدة بين الدولتين

التبادل الثقافي

- 5 آلاف طالب أردني في جميع المراحل التعليمية في مصر.

- 7 آلاف طالب مصري مقيدون في مراحل التعليم المختلفة في الأردن.

- 10 منح مجانية للأردنيين في مصر في كلية الطب و15 منحة مجانية للدراسات العليا و15 مقعداً في الطب البشري كل عام.

- 100 منحة سنوياً للمصريين في الأردن، منها 20 منحة مجانية في الجامعات الحكومية المختلفة.

حجم الاستثمارات

- 2 مليار دولار قيمة الاستثمارات الأردنية في مصر.

- 1 مليار دولار قيمة الاستثمارات المصرية في الأردن.

التبادل التجاري:

- 894 مليون دولار قيمة التبادل التجاري بين الدولتين.

- 669 مليون دولار الصادرات المصرية في 2022 بنسبة ارتفاع قدرها 2.3%.

- 225 مليون دولار الواردات المصرية في الأردن في 2022 بنسبة ارتفاع قدرها 25%.

أهم الصادرات المصرية إلى الأردن في 2022:

- 142 مليون دولار الوقود والزيوت المعدنية ومنتجات تقطيرها.

- 50 مليون دولار آلات وأجهزة ومعدات كهربائية.

- 38 مليون دولار محضرات خضر.

- 33 مليون دولار منتجات من خزف.

- 34 مليون دولار خضر ونباتات.

أهم الصادرات الأردنية إلى مصر في 2022

- 129 مليون دولار الأسمدة.-17 مليون دولار منتجات الصيدلة.

- 12 مليون دولار ألومنيوم.

- 11 مليون دولار لدائن ومصنوعاتها.

- 10 مليون دولار منتجات كيميائية عضوية وغير عضوية.