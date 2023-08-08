فيضانات تغرق شوارع النمسا والنرويج والدنمارك.. اعرف التفاصيل

تعرضت عدة دول أوروبية مؤخرًا من بينها النمسا والنرويج والدنمارك، لفيضانات وسيول وانهيارات أرضية غير عادية، ويشير العلماء إلى أنّ هذه الظواهر المدمرة زادت بسبب تغير المناخ، بحسب ما ذكرته شبكة «بيرث ناو» الإسترالية.

وفاة شخصين وتمزيق الأسطح بسبب العاصفة هانز

وحذّرت السلطات السكان النرويجيين من هطول أمطار غزيرة، بعدما تسببت العاصفة هانز في وفاة شخصين وتمزيق الأسطح وقلب الحياة الصيفية في شمال أوروبا.

واستمرت الرياح القوية في ضرب المنطقة إلى جانب الأمطار، ما تسبب في قائمة طويلة من الاضطرابات في النمسا والنرويج والدنمارك يوم الثلاثاء، وألغيت العبارات وتأخرت الرحلات وغمرت المياه الطرق والشوارع وأصيب أشخاص بسقوط أغصان وبقي الآلاف دون كهرباء.

وفي أوسلو عاصمة النرويج، حث المسؤولون الناس على العمل من المنزل، وحذرت مديرية الموارد المائية والطاقة النرويجية على موقعها على الإنترنت من «هطول أمطار غزيرة للغاية» في جنوب النرويج، مضيفة أنه «يجب تجنب حركة المرور غير الضرورية».

فيضانات واسعة على عشرات الطرق

وهذا وضع خطير للغاية يمكن أن يؤدي إلى عواقب وأضرار واسعة النطاق، على موقعها على الإنترنت «ستكون هناك فيضانات واسعة النطاق وأضرار تآكل وأضرار فيضانات للمباني والبنية التحتية».

وأغلقت الفيضانات والانزلاقات عشرات الطرق في جنوب النرويج والسويد المجاورة وتم إجلاء عشرات الأشخاص في أعقاب العاصفة، ووردت تقارير متفرقة عن استخدام طائرات هليكوبتر لنقل الناس من المناطق المتضررة.

موجات تصل إلى 8 أمتار

وفي غضون ذلك، أفاد معهد الأرصاد الجوية الدنماركي عن موجات تصل إلى 8 أمتار وشوهدت منازل شاطئية جرفتها المياه في بحر الشمال.

وفي وقت سابق، تم الإبلاغ عن وفيات حيث عانى عمال الإنقاذ من عواصف شديدة وفيضانات وانهيارات أرضية في جميع أنحاء سلوفينيا والنمسا وكرواتيا.

وقالت السلطات إن الفيضانات المدمرة في سلوفينيا أثرت على ثلثي سكان البلاد البالغ عددهم 2.1 مليون نسمة وقدمت المساعدة الدولية إلى مكان الحادث.

وفي وسط السويد، خرج قطار عن مساره جزئيًا بسبب جرف الجسر تحت القضبان. وأصيب ثلاثة أشخاص بجروح طفيفة.

وأبقت السلطات النرويجية حالة التأهب القصوى للتحذير من الطقس عند أعلى مستوى لها بسبب الأمطار الغزيرة والانهيارات الطينية والفيضانات المفاجئة، كما أرسلوا رسائل نصية بعدة لغات أجنبية، بما في ذلك الإنجليزية، إلى المصطافين تحذر من سوء الأحوال الجوية.