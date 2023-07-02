معلومات عن صاروخ «ظل العاصفة» بعد تسليمه لأوكرانيا.. استخدم في محاولة قتل صدام

فى ظل الأزمة الدائرة بين روسيا وأوكرانيا، لجأت أوكرانيا لاستعمال صواريخ ظل العاصفة «ستورم شادو» بعيدة المدى والتي منحتها لندن لـ كييف من أجل ضرب مواقع روسية وصد الهجمات الروسية على الأراضي الأوكرانية، وفيما يلي معلومات عن صاروخ ظل العاصفة وفقا لشبكتي «العربية» و«روسيا اليوم».

معلومات عن صواريخ ظل العاصفة

- صممت صواريخ ظل العاصفة قبل 20 عامًا لضرب الرئيس العراقي الراحل صدام حسين في دورة المياه الخاصة به.

- استخدمت لأول مرة خلال الحرب في العراق عام 2003.

- تتمتع بالقدرة على اختراق المباني بشكل فعال حتى إن كانت على بعد يتجاوز 240 كيلومترًا.

- صاروخ ظل العاصفة هو صاروخ فرنسي إيطالي بريطاني طويل المدى من فئة صواريخ كروز.

- يطلق من الجو (جو - أرض).

- بعد إطلاق الصاروخ لا يمكن توجيهه.

- يبلغ وزن الصاروخ 1300 كيوجرام وطوله 5.1 متر وقطره وفقا للتقديرات 0.7 متر.

- يبلغ وزن الرأس الحربية للصاروخ 450 كيلوجرامًا ومداه 300 كيلومتر وسرعته 1000 كيلومتر في الساعة.

- تبلغ تكلفة الصاروخ الواحد 790 ألف جنيه إسترليني.

وتعمل أوكرانيا خلال الفترة الماضية على استخدام صواريخ ظل العاصفة لضرب أهداف على بعد أكثر من 150 ميلًا بدقة بالغة وقطع خطوط الإمدادات العسكرية الروسية وبعض البنى التحتية والجسور التي كانت حتى وقت قريب بعيدة عن متناول كييف.

كييف استخدمت صواريخ ظل العاصفة في يونيو

وأوضح مسؤولون روس أن كييف استخدمت صواريخ ظل العاصفة في يونيو، لشل حركة النقل على جسر تشونغار، الذي كانت موسكو تعتمد عليه من أجل تزويد قواتها بالإمدادات في منطقتي خيرسون وزابوريجيا.

وقبل أيام استهدف صاروخ ظل العاصفة أيضا مستودعا كبيرا يحتوي على ذخيرة روسية بالقرب من قرية ريكوف.

يُشار إلى أنَّ المملكة المتحدة كانت أول دولة تزود أوكرانيا بتلك الصواريخ القادرة على الوصول إلى أهداف في عمق الأراضي الأوكرانية التي تحتلها روسيا.

وكان وزير الدفاع البريطاني بن والاس أعلن عن التبرع بصواريخ ظل العاصفة إلى أوكرانيا في مايو الماضي