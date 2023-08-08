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وزير الخارجية الجزائري يصل واشنطن في زيارة عمل لمدة يومين

كتب:

أ ش أ
09:04 م | الثلاثاء 08 أغسطس 2023
العلاقات الجزائرية الأمريكية

العلاقات الجزائرية الأمريكية

وصل وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، مساء اليوم الثلاثاء، إلى واشنطن، في زيارة عمل تستغرق يومين، بتكليف من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون.

دعوة من وزير الخارجية الأمريكي

وبحسب بيان وزارة الخارجية الجزائرية، تندرج هذه الزيارة التي تأتي تلبية لدعوة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في إطار الجهود الرامية لتعزيز التعاون الاقتصادي وتكثيف الحوار السياسي بين الجزائر والولايات المتحدة الأمريكية؛ بما يخدم تطلعات الطرفين في بناء شراكة استراتيجية ويسهم في الدفع بالتزامهما المشترك في نشر الأمن والاستقرار إقليمياً ودولياً.

لقاء منتظر بين وزيري خارجية الولايات المتحدة والجزائر

 وأضاف البيان، أن الوزير الجزائري من المنتظر أن يجتمع مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، وكذلك مع مسؤولين رفيعي المستوى في وزارة الخارجية الأمريكية ومجلس الأمن القومي، كما سيكون له لقاءات مع متعاملين اقتصاديين أمريكيين، وكذلك مع ممثلين عن الجالية الجزائرية المقيمة بالولايات المتحدة الأمريكية.

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