سعادة بين أصحاب مصانع مجمع البغدادي بالأقصر: «فتحنا خطوط إنتاج خارجية»

أعرب عدد من أصحاب الوحدات الصناعية بمجمع صناعات البغدادي جنوب شرق محافظة الأقصر، عن سعادتهم لنجاح مشروعاتهم وفتح خطوط إنتاج خارجية لعدد من محافظات الجمهورية، وتوفير المئات من فرص العمل في وقت قياسي لم يتجاوز العام.

تصنيع حقائب سفر

ريمون فاضل، صاحب مصنع تصنيع حقائب سفر، قال إنه بدأ بوحدة صناعية واحدة، ومع الوقت توسع حتى وصل لثلاث وحدات، مؤكدًا أنّ المصنع يتميز بأنه جاهز شامل بجميع المرافق: «لم أفعل شيئًا سوى أنني جلبت المواد الخام والماكينات»، مشيرًا في حديثه لـ«الوطن»، إلى أنه يصنع حقائب السفر منذ البداية حتى النهاية، لكن المادة الخام فقط هي التي يستوردها، وتتمثل مراحل الإنتاج في التالي:

- مرحلة ماكينة الفاكيوم والتشكيل.

- ماكينة تقطيع الزوائد والتخريم والتفريغ.

- تربيط العَجل الترولي.

- مرحلة الخياطة.

- مرحلة التفنيش.

مصنعات لحوم الدواجن

ويوضح الدكتور نور الدين حمدي، صاحب مصنع مصنعات لحوم الدواجن، أنه فَضّل الحصول على وحدة صناعية بالمجمع، لأنه وفر التراخيص والحماية المدنية والنظافة والكهرباء والمياه: «حصلنا على خط إنتاج من هولندا، ووفرنا فرص عمل للعديد من الشباب».

ويتفق معه في الرأي، محارب نبيل رزيق، صاحب مصنع للأثاث بمجمع صناعات البغدادي، بأن المستقبل يكمن في المجمع، لأنه يتمتع بمساحات كبيرة وتجهيزات خط إنتاج للأبواب وغرف نوم وغرف أطفال ومطابخ، أنتريهات وكل ما يخص الأثاث.

مصنع أثاث معدني

أما محمد نوح عوض يوسف، صاحب مصنع أثاث معدني، فأشار إلى أنّ مجمع صناعات البغدادي، به مميزات كثيرة ورائعة، مثل سرعة الحصول على الترخيص، إمكانيات التوسع ومساحات كبيرة، لافتًا إلى أنه يعمل حاليًا على التوسع في الإنتاج وتصنيع أعمدة الكهرباء والعمود الهيكلي، وتصنيع كشك الكهرباء بشكل كامل وتوريده لشركة الكهرباء والشركات الخاصة.

تخفيض قيمة الإيجارات

من جهته، أوضح المهندس أشرف الحساني، مدير مجمع الصناعات البغدادي للصناعات الصغيرة والمتوسطة، أنّ المجمع من ضمن المبادرات الرئاسية في الأقصر، وبدأ انشاؤه في عام 2018، وبدأت أعمال طرح الوحدات الصناعية في 2021، وبعد عام واحد، قرر الرئيس السيسي، تخفيض قيمة الإيجارات وسعر المتر بنحو 40%، مشيرًا إلى أنّ المجمع يضم 206 مصانع، بالإضافة إلى الخدمات، مثل البنك وسوبر ماركت وكافيتريا ومنافذ بيع، وسيوفر حوالي 6 آلاف فرصة عمل لشباب الأقصر.

موقع استراتيجي سهل لجذب المستثمرين

وأكد «الحساني» أنّ نسبة التخصيصات والإشغال تخطت 85%، فيما بلغ حجم الانتاج حوالي 50 مصنعا من أصل 206، ونسبة العمالة تخطت حوالي 45% بواقع 15 أو 20 فردا لكل مصنع، ويتميز المكان بالمرافق الكاملة، ويقع في منطقة نسبية تربط شرق الأقصر بغربها، ومدينة طيبة وأسوان وإسنا، بالإضافة إلى أنه يقع في موقع استراتيجي سهل لجذب المستثمرين من وجه بحري.

وتابع أنّ المجمع مقسما لعدة أقسام منها، الكيماوي والهندسي ومواد بناء وديكورية وغزل ونسيج وغذائي، مصانع تمور ومصنعات لحوم ودواجن وأعلاف ومكرونة، ومصانع صابون، وبالنسبة للهندسي فهناك مصانع مسامير ودبابيس ضغط هواء وأكريلك وبالنسبة للكيماوي، فهناك مصانع الصابون السائل، ومصنع سماد سائل وأحذية خفيفة ودراجات ومتوسيكلات.