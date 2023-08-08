مصرع طفل وإصابة والده في اصطدام دراجة نارية بسيارة نقل جنوبي الأقصر

لقى طفل مصرعه، وأصيب والده، في حادث اصطدام سيارة نقل ثقيل بدراجة نارية كانا يستقلانها، اليوم، على طريق الطوايع، بمركز ومدينة إسنا جنوبي الأقصر، وجرى نقلهما إلى مستشفى طيبة التخصصي.

مصرع طفل 4 سنوات

واستقبل مستشفى طيبة التخصصي بإسنا، جثة طفل يدعى مالك محمد أحمد، يبلغ من العمر 4 سنوات، ووالده محمد أحمد أبو زيد، مقيم بمنطقة المنشية بإسنا، مصاب بكسور وجروح.

وجرى تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق لمعرفة أسباب الحادث.

إصابة 4 في تصادم دراجة نارية بتوكتوك

وفي سياق منفصل؛ أصيب أمس 4 أشخاص في اصطدام دراجة نارية بتوكتوك على طريق قرية القرايا التابعة لمركز إسنا جنوبي محافظة الأقصر.

وأسفر الحادث عن إصابة كل من سارة علي أحمد 32 عاما بكسر بكف اليد اليمنى، وسعاد إبراهيم محمود 5 أعوام ارتجاج في المخ، وإبراهيم محمود أحمد 44 عاما، جرح قطعي بالقدم اليسري، ومحمد عبد الرحيم إبراهيم 51 عاما، كسر بالضلوع واشتباه كسر بالفقرات العنقية.