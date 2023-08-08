مصروفات كلية الفنون الجميلة جامعة الأقصر لعام 2023

تعد كلية الفنون الجميلة جامعة الأقصر، من أقدم كليات الجامعة، إذ تأسست عام 1996، وكانت نواة لتأسيس جامعة مستقلة لمحافظة الأقصر. ويهتم طلاب الثانوية العامة بمعرفة مصاريف كلية الفنون الجميلة جامعة الأقصر لعام 2023 والأوراق المطلوبة للالتحاق بها.

مصاريف كلية الفنون الجميلة جامعة الأقصر لعام 2023

وتقدم «الوطن»، للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة، كل المعلومات عن مصاريف كلية الفنون الجميلة جامعة الأقصر لعام 2023 والأوراق المطلوبة، إذ جرى الإعلان في العام الجاري، أنها تضم تخصصات متنوعة، وتبدأ المصاريف من 920 جنيها.

وأوضح مصدر بجامعة الأقصر، أن من المنتظر أن يعتمد مجلس إدارة الجامعة مصاريف كلية الفنون الجميلة جامعة الأقصر لعام 2023 والأوراق المطلوبة، خلال جلسة للمجلس الأسبوع الجاري.

الأوراق المطلوبة للتقديم بكلية الفنون الجميلة جامعة الأقصر

1- أصل شهادة الميلاد.

2- أصل شهادة الثانوية العامة.

3- بطاقة 2 جند و6 جند للبنين فقط.

4- 10 صور شخصية للطالب أو الطالبة.

5- دفع المصاريف اللازمة

6- توقيع الكشف الطبي وتقديم نموذج الكشف الطبي معتمد من الإدارة الطبية بالجامعة.

7- اجتياز الاختبارات التي تحددها الكلية.

8- تقديم الأوراق في حافظة بلاستيكية للحفاظ عليها.

9- بطاقة الترشيح للكلية.

ووفقا للموقع الرسمي لكلية الفنون الجميلة جامعة الأقصر، فإن نظام الدراسة بالكلية 5 سنوات دراسية، وتضم تخصصات الديكور والتصوير والنحت والجرافيك بتخصصاتهم الفرعية.