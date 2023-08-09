حلا تحصل على برونزية في التايكوندو ببطولة الجمهورية: نفسي أكون مهندسة ديكور

حصدت الطالبة حلا محمد محمود جمال، ابنة الزقازيق بمحافظة الشرقية، الميدالية البرونزية في بطولة الجمهورية للتايكوندو، المنعقدة في بورسعيد 6 أغسطس الجاري، لتضيف بطولتها في اللعبة إلى قائمة هواياتها وما تتميز به، فهي طالبة متفوقة دراسيا بالمرحلة الإعدادية، كما تهوى الأعمال الفنية والديكور والبحث والاطلاع في مجال الأدوية.

تقول الطالبة حلا محمد، البالغة من العمر 14 عاما، في حديث خاص لـ«الوطن»، إنها طالبة بالمرحلة الإعدادية، وتستعد للالتحاق بالثانوية العامة مع بداية العام الدراسي الجديد، مشيرة إلى سعادتها بحصولها على بطولة الجمهورية وحصدت ميدالية برونزية.

حلا تحصد بطولة الجمهورية في التايكوندو

وتتابع بطلة التايكوندو أنها متفوقة بالدراسة، وتنظم وقتها ما بين الدراسة وممارسة التايكوندو والتمرينات، هذا بالإضافة لوقت تخصصه لممارسة شغفها في الرسم والأعمال الفنية وأعمال الديكور، لافتة إلى ممارستها اللعبة منذ حوالي 10 سنوات وكان الداعم الأول لها والدتها التي تعمل طبيبة بمحافظة الشرقية.

انطلاقها من نادي الشرقية

توضح حلا أنها حصلت على عدة بطولات «المناطق» التي أقيمت في مدن مختلفة في مصر، كما وحصلت على بطولتي جمهورية في التايكوندو، لافتة إلى دعمها كثيرا من قبل مدربها كابتن حسام قنديل كما انطلقت من نادي الشرقية بمدينة الزقازيق.

حزام أزرق في اللعبة

وتختتم الطالبة البطلة في التايكوندو أنها تعشق التايكوندو فهو الرياضة المفضلة وتسعى لحصد ميداليات بطولات الجمهورية وبطولات دولية كما حصلت على الحزام الأزرق باللعبة، وحصلت على ميداليا بطولات المناطق وميداليتين برونزية في بطولة الجمهورية تسعى للعب دوليا، مشيرة إلى أنها تتمنى لو أن تصبح مهندسة ديكور وأن تحقق ما تسعى إليه.