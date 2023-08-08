مصروفات كليات الجامعة الأهلية بمحافظة الشرقية 2023.. تبدأ من 40 ألف جنيه

يبحث طلاب الثانوية العامة 2023، عن فرصة للالتحاق بالكليات المختلفة وخاصة لمن لم يحالفهم حظ الالتحاق في الجامعات الحكومية، وذلك عقب بدء المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات، ويتطلع البعض لمعرفة مصروفات كليات الجامعة الأهلية بمحافظة الشرقية، من بينها كليات الطب، الصيدلة والهندسة.

مصروفات كليات الجامعة الأهلية بمحافظة الشرقية

تستعرض «الوطن» مصروفات كليات الجامعة الأهلية بمحافظة الشرقية للكليات، من بينها الطب، والهندسة وهما الأكثر جذبا، حيث تؤهلان الطلاب لسوق العمل عقب التخرج.

وأوضحت جامعة الزقازيق في بيان لها، مصروفات كليات الجامعة الأهلية بمحافظة الشرقية، والتي تقع بمدينة العاشر من رمضان، وهي كلتالي:

- مصروفات كلية الطب البشري بالجامعة الأهلية 2023-2024 بجامعة الزقازيق «برنامج الطب والجراحة»، تكلفة أساسية 110 آلاف جنيه بالإضافة إلى المصروفات الإدارية.

- قيمة مصروفات كلية طب وجراحة الفم والأسنان بالجامعة الأهلية 2023-2024 «برنامج طب وجراحة الفم والأسنان» 100 الف جنيه بالإضافة إلى المصروفات الإدارية.

- قيمة مصروفات كلية الصيدلة بجامعة الزقازيق الأهلية «برنامج فارم دي صيدلة إكلينيكية» 80 ألف جنيه.

- قيمة مصروفات كلية التمريض «برنامج التمريض» 40 ألف جنيه بالإضافة إلى قيمة المصروفات الإدارية.

- قيمة مصروفات كلية الهندسة بالجامعة الأهلية بمحافظة الشرقية برنامج الميكاترونيك وبرنامج هندسة الانشاءات والتشييد 60 ألف جنيه بالإضافة إلى المصروفات الإدارية.

- قيمة مصروفات كلية التجارة برنامج المحاسبة وبرنامج إدارة الأعمال والتسويق 40 ألف جنيه بالإضافة إلى المصروفات الإدارية.

مصروفات كليات الجامعة الأهلية بمحافظة الشرقية.. الذكاء الاصطناعي

وجاءت قيمة مصروفات كليات الجامعة الأهلية بمحافظة الشرقية، خاصة كلية الحاسبات والمعلومات برامج «الذكاء الاصطناعي، علوم البيانات، المعلومات الطبية برنامج نظم المعلومات والطيران» 50 ألف جنيه بالإضافة الي قيمة المصروفات الإدارية.