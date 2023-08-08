تحرير 88 محضرا تموينيا في حملات مكبرة بمراكز سوهاج

قال المهندس محمد إبراهيم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بسوهاج، إنه مديرية التموين والتجارة الداخلية شنت حملات مكثفة لمتابعة الأسعار وضبط الأسواق والتصدي لمخالفات القوانين اللوائح، ورصد شكاوى المواطنين، ما أسفر عن تحرير 88 محضرا تموينيا مختلفا.

حملات التموين على مستوى المدن والمراكز

وأضاف وكيل تموين سوهاج، في تصريحات لـ«الوطن»، أن حملات التموين جاءت على مستوى المدن والمراكز، بالاشتراك مع ضباط وحدة إدارة مباحث تموين سوهاج.

محاضر متنوعة في عدة قطاعات

وتنوعت المحاضر التي تم تحريرها للمخابز البلدية بين سلع غذائية ونقص في الوزن، وسلع مجهولة المصدر، وتصرف وإيقاف، وتجميع بنزين، وسجلات، وعدم إعطاء بون صرف، وعدم إعلان عن مواعيد التشغيل، ومنشأة دون ترخيص، وعدم تمكين من تفتيش، وامتناع عن البيع، وفي مجال الأسواق والبترول تنوعت المحاضر بين «غش تجاري، وجزارة ولحوم مخالفة، وتاجر تمويني، وسكر، بوتاجاز».

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.