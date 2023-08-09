«الأعلى للجامعات» يثني على الاختبارات الإلكترونية بكليات الزقازيق

استقبلت جامعة الزقازيق لجنة من المجلس الأعلى للجامعات لمتابعة مشروع الاختبارات الإلكترونية بالجامعات وذلك ضمن مشروعات التحول الرقمي، تحت رعاية الدكتور خالد الدرندلي رئيس الجامعة والدكتور عاطف حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

لجنة لمتابعة الاختبارات الإلكترونية بجامعة الزقازيق

أثنت اللجنة على أعمال الاختبارات الإلكترونية بجامعة الزقازيق من خلال تطبيق جميع أنماط الأسئلة ورؤية الجامعة لتطوير أعمال الاختبارات، وتوجه الجامعة في ظل التحول الرقمي نحو إجراء الإمتحانات إلكترونيا لطلاب الجامعة.

ضمت اللجنة القادمة من المجلس الأعلى للجامعات الدكتور علاء عبد العاطي والدكتور محمود الجندي وفريق إدارة شركة كونكت بقيادة العميد خالد سليمان.