ضياء رشوان: عدد السكان الكبير سيكون مفيدا لمصر في حالة واحدة

قال ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، إن الكثافة السكانية في مصر مع الإمكانيات الموجودة حاليا تمثل عبئا على الدولة، لكن مع وجود إمكانيات أكبر سيكون عدد السكان مفيدا جدا لمصر.

أوروبا بحثت قديما عن حلول لتقليل السكان

وأضاف رشوان خلال لقائه في برنامج «حديث الأخبار» مع الإعلامية ندى رضا على شاشة «إكسترا نيوز»، أن أوروبا قديما كانت تبحث عن حلول لتقليل السكان، ومن ثم من الضروري أن نبحث في هذه المرحلة عن زيادة مواردنا وتطوير أوضاعنا الاقتصادية ليستوعب عدد السكان، مع الأخذ في الاعتبار تطوير نوعية السكان، حيث يضطر بعض رجال الأعمال للبحث عن عمالة من الخارج لأنها غير متوفرة أو غير مدربة في مصر.

التدريب والتأهيل سيحسن من نوعية السكان

ولفت إلى أن التدريب والتأهيل سيحسن من نوعية السكان في مصر، ومن ثم القضية السكانية ليست رقم السكان، بل هناك عوامل أخرى نفكر فيها وندرسها، والكل متفق أن التوعية بالقضية السكانية هي أهم بداية، لأن التوعية ستؤدي إلى تراجع النمو السكاني مع خلق أوضاع أفضل للأسرة، فلا يمكن منع الأسر من الإنجاب ولن يحدث، لكن يمكن تطوير الثقافة الإنجابية.