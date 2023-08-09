محمد عبد الرحمن يكشف لـ«الوطن» كواليس فيلم البطة الصفرا: كرم من ربنا عليا

يستعد الفنان محمد عبد الرحمن توتا لطرح فيلمه الجديد الذي يحمل اسم «البطة الصفرا» في جميع دور العرض السينمائية يوم غد الأربعاء الموافق 9 أغسطس، لينضم إلى قائمة منافسة أفلام موسم الصيف.

محمد عبد الرحمن توتا يكشف كواليس فيلم البطة الصفرا

وكشف الفنان محمد عبد الرحمن توتا، فى تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه كان سعيدا للغاية بهذا العمل منذ قراءته على الورق من اللحظة الأولى مرورا بأجواء التصوير داخل اللوكيشن ولذلك يتمنى بأن ينال إعجاب الجمهور مثلما أعجبه وأحبه.

تفاصيل أحداث الفيلم

وتابع توتا قائلا إن البطة الصفرا ستورطه في شيء كبير داخل أحداث الفيلم، حيث إنها تدور حولها الأحداث، معبرا عن سعادته بفريق العمل الذي يشاركه قائلا «دا من كرم ربنا عليا إن فنانين كبار يحبوا العمل ويوافقو إننا نشتغل سوا».

يذكر أن فيلم البطة الصفرا يشارك فيه عدد كبير من الفنانين منهم محمد عبد الرحمن توتا وغادة عادل وفرح الزاهد وحسن أبو الروس ومحمود حافظ وإبرام سمير وعدد أخر من الفنانين .