عالم بالأزهر: مدرستا الاجتهاد والنص أفادتا العلوم الشرعية والفقهية

قال الدكتور عبد اللطيف سليمان، أحد علماء الأزهر الشريف، إنَّ أهل مدرسة الأثر وهم أهل الحجاز قالوا إنهم يأخذون بالدليل الضعيف خير من إعمال العقل، موضحاً أنه سواء مدرسة الاجتهاد والرأي أو مدرسة النص والأثر فالمدرستان أفادتا العلوم الشرعية والفقهية.

سليمان: الإمام أبي حنيفة خاض معارك جبارة مع المتعصبين للنصوص

وأضاف «سليمان» خلال استضافته ببرنامج «مع الناس» المُذاع على شاشة «قناة الناس»، أنَّه رغم أن المدرستين أفادتا الشرع والفقه إلا أن الإمام أبي حنيفة خاض معارك جبارة مع أولئك المتعصبين للنصوص والأثر، خاصة أن الحكم الفقهي هو إنزال حكم على نازلة وهذه النازلة تتغير من حيث الزمان والمكان والإسلام كدين صالح لكل زمان ومكان ويعطي لكل المسائل حلها والذي يرضي الله – عز وجل.

ضوابط إعمال العقل

وتابع عالم الأزهر الشريف موضحا، «هناك ضوابط حتى حينما نريد إعمال العقل نرجعها لمن لديه الأداة لإعمال العقل والمسألة متوقفة على أخذ المسيرة في اتجاه احترام وإعمال العقل وكل نص وكلمة في كتاب الله وسنة النبي محمد بحاجه لإعمال العقل».