مجلة أمريكية تحذر: الذكاء الاصطناعي يقتحم لوحة المفاتيح ويسرق معلوماتك

أظهر بحث جديد أن الذكاء الاصطناعي يمكنه تحديد ضغطات المفاتيح بمجرد الاستماع لصوت النقر على لوحة المفاتيح، وسرقة المعلومات بدقة 95%.

تغطية كاميرا الويب لم تعد كافية لحمايتك من الاختراق

اعتاد البعض على تغطية كاميرا الويب في جهاز اللاب توب الخاص بهم، لتفادي الهاكرز وبرامج التجسس التي قد تخترق الكاميرا، لكن الذكاء الاصطناعي جعل سرقة البيانات واختراق الأجهزة، أسهل من ذلك حتى أنه يستطيع معرفة محتوى النصوص والرسائل من صوت لوحة المفاتيح.

وبحسب مجلة «فورشن» الأمريكية، يتعرض مستخدمو «اللاب توب» لخطر سرقة المعلومات الحساسة، بما في ذلك الرسائل الخاصة وكلمات السر، وأرقام بطاقات الائتمان بمجرد الكتابة على لوحة المفاتيح الخاصة بهم، حيث أظهرت ورقة بحثية جديدة أعدها فريق من الباحثين من جامعات بريطانية أن الذكاء الاصطناعي يمكنه التعرف على ضغطات المفاتيح عن طريق الصوت وحده بدقة تبلغ حوالي 95%، ومع استمرار تطور التكنولوجيا بوتيرة سريعة، سيصبح الأمر أكثر تعقيدًا.

وفي هذه الدراسة، تم تحديد النص المكتوب على جهاز MacBook Pro بشكل صحيح بنسبة حوالي 95% من خلال هاتف قريب يسجل صوت ضغط المفاتيح، ومن خلال مكالمة باستخدام تطبيق Zoom بمعدل دقة حوالي 93%.

تفاصيل عملية التجسس

تفصِّل ورقة البحث ما تسميه «هجمات القناة الجانبية الصوتية» التي يستخدم فيها طرف ثالث ضار جهازًا ثانويًا، مثل هاتف محمول، بجوار كمبيوتر محمول أو ميكروفون مفتوح الصوت على برنامج مؤتمرات الفيديو مثل Zoom، لتسجيل صوت الكتابة، ثم يقوم الطرف الثالث بعد ذلك بتحويل التسجيل من خلال ذكاء اصطناعي متعمق تم تدريبه للتعرف على صوت المفاتيح المضغوطة الفردية لفك تشفير ما تم كتابته بالضبط.

تهديد متزايد

تُعتبر أجهزة اللاب توب أهدافًا مثالية بشكل خاص لهذه الهجمات نظرًا لإمكانية نقلها، وغالبًا ما يأخذ الأشخاص أجهزة اللاب توب الخاصة بهم للعمل في الأماكن العامة مثل المكتبات والمقاهي وأماكن الدراسة، حيث يمكن بسهولة تسجيل صوت الكتابة دون إشعار من المستخدم المستهدف.

أسلوب الحماية

هناك طريقة بسيطة أخرى لردع هذه الأنواع من الهجمات وهي استخدام «المصادقة ذات العاملين» وهي طريقة أمان تتطلب شكلين من أشكال التعريف للوصول إلى الحسابات والبيانات، فعلى سبيل المثال، قد يكون العامل الأول كلمة سر والثاني قد يكون تأكيد نشاط الحساب من خلال الضغط على كلمة في إحدى رسائل البريد الإلكتروني أو على جهاز منفصل، كنا يمكن للمصادقة البيومترية، مثل فحص بصمات الأصابع والتعرف على الوجه ، أن تقلل أيضًا من خطر التعرض لهجوم.