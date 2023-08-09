الخامسة في الثانوية الأزهرية بسوهاج: «كنت بذاكر 10 ساعات والقرآن سبب تفوقي»

«بالرغم من مذاكرتي لأكثر من 10 ساعات يوميا، إلا أنني لم أتوقع أن أكون من ضمن أوائل الثانوية الأزهرية على مستوى المحافظة، أنا قلت ممكن أطلع على المعهد فقط، فعلا ربنا مش بيضيع تعب حد»، بهذه الكلمات عبرت هاجر مصطفى علي الحاصلة على المركز الخامس بالشعبة الأدبية في نتيجة الثانوية الأزهرية على مستوى محافظة سوهاج.

مذاكرة أكثر من 10 ساعات والورد القرآني سر التفوق

وأضافت المقيمة بدائرة مركز البلينا جنوب سوهاج، في حديثها لـ«الوطن»: «كنت أذاكر لأكثر من 10 ساعات منفصلين في اليوم، وأخصص وقتا لكل مادة وفقا لجدول قمت بإعداده مسبقا، إضافة للمحافظة على الصلوات في مواعيدها، ومراجعة وردي من القرآن الكريم الذي أحفظه كاملا».

وتابعت: «حفظ كتاب الله كان من أهم الأسباب الرئيسية لحصولي على المراكز الأولى في نجاحي وتفوقي في الشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام، وطوال الأعوام الماضية».

لا صعوبات مع العزيمة والإصرار

وعن الصعوبات التي واجهتها خلال العام الدراسي، أشارت الخامسة على الثانوية الأزهرية في سوهاج إلى أنه لا توجد صعوبات مع العزيمة والإصرار والإرادة على متابعة جميع المواد الدراسية ومراجعة المواد التعليمية أولا بأول، موضحة أنها ستحقق حلم طفولتها بالالتحاق بكلية اللغات والترجمة.

والد هاجر: رفضت الخروج للتنزه طوال الدراسة

من جانبه قال مصطفى علي، والد الخامسة على مستوى سوهاج، إن نجلته تهتم بجميع الجوانب العلمية، إضافة إلى أنها أتمت حفظ القرآن كاملا، وحرصت على المحافظة على وقتها وفضلت عدم خروجها للتنزه مع الأسرة طوال العام الدراسي.