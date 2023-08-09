إصابة شخصين في انقلاب سيارة على الطريق الزراعي سوهاج - جرجا

أصيب شخصان بجروح وكسور في انقلاب سيارة ميكروباص، على الطريق الزراعي سوهاج - جرجا، وجرى نقلهما لمستشفى سوهاج الجامعي.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، إخطارًا يفيد بوقوع حادث على الطريق الزراعي سوهاج - جرجا الزراعي؛ ما أدى إلى إصابة شخصين بجروح وكسور.

انقلاب السيارة نتيجة اختلال عجلة القيادة

وبالفحص تبين انقلاب سيارة بالطريق الزراعي «سوهاج - جرجا» أمام نجع خليفة دائرة مركز جرجا، قيادة المدعو «رزق ف ز» سائق، 43 سنة، ومقيم دائرة مركز سوهاج، اختلت عجلة القيادة بيده نتيجة انفجار الإطار الخلفي الأيمن للسيارة؛ ما أدى لانقلابها على جانب الطريق.

ونتج عن الحادث إصابة كل من قائد السيارة والمدعوة «بخيتة أ م» 60 ربة منزل، ومقيمة دائرة قسم شرطة جرجا، كسر بالذراع الأيسر وكدمه بالوجه، وجرى نقلهما لمستشفى سوهاج الجامعي.

وأفاد قائد السيارة قرر بمضمون ما سبق، وتم تحرير المحضر اللازم وجرى إبلاغ الجهات المختصة لمباشرة التحقيق.

وفاة مزارع في سوهاج

وفي واقعة أخرى، استقبل مستشفى سوهاج الجامعي، مزارع مصاب بجرح قطعي بفروة الرأس إثر توجهه لأرضه الزراعية الملاصقة لمسكنه، حيث «انزلقت قدماه» وسقط أرضا ما أدى إلى حدوث إصابته ووفاته.

وأفاد نجل المتوفى «مروان م ن» 17 سنة، طالب، وزوجته «زينب أ ع» 35 سنة، ربة منزل، قررا بأنه أثناء توجه المذكور لأرضه الزراعية الملاصقة لمسكنه بذات الناحية وأثناء سيره «انزلقت قدماه» وسقط أرضًا مما أدى إلى حدوث إصابته ووفاته ولم يتهما أحدًا.