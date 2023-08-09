8 معلومات عن الأول على الجمهورية في الثانوية العامة.. المدرس منحه سيارة ثمينة

مفاجأة جديدة وفرحة أخرى عاشها محمود محمد عبد الفتاح أحمد، الأول على الثانوية العامة شعبة علمي علوم، حيث قرر مدرس الجيولوجيا بكفر الشيخ ماجد إمام، منحه سيارة فارهة يتخطى ثمنها المليون جنيه، كمكافأة تقديرًا لمجهوده وترتيبه عقب مسابقة دشنها المعلم منذ إعلان النتيجة، ليقع الاختيار على الطالب الذي حقق المركز الأول على الجمهورية علمي علوم.

أبرز المعلومات عن محمود عبدالفتاح بعد فوزه بالسيارة الفارهة

1- ابن قرية الكوم الأحمر بمركز البداري محافظة أسيوط.

2- حصد مجموع 403 درجات وحقق المركز الأول على الجمهورية علمي علوم.

3- حصل على المركز الأول بسبب جهود أسرته التي وفرت له كل سبل الدعم، ولم يكن يتوقع نهائيًا حصوله على المركز الأول بالثانوية العامة شعبة علمي علوم.

4- أول من أبلغه بحصوله على المركز الأول على مستوى الجمهورية هو الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم.

5- لم يكن يخصص وقتا ثابتا للمذاكرة.

6- كان يضع هدفا يوميا لإنجازه وعقب إنجاز هذا الهدف يكون قد حقق رغبته لهذا اليوم ولا يسعى لأن يضغط على نفسه في المذاكرة فترات طويلة حتى لا يُجهد ذهنياً.

7- سيلتحق بكلية الطب ليحقق حلمه في خدمة المرضى، ويرغب في الانضمام إلى قسم القلب والأوعية الدموية خاصة وأنها مهنة سامية وهدفها إزالة الألم عن المواطنين.

8- لم يكن لديه طموح لأن يكون أول الثانوية العامة ولكن طموحه كان يهدف إلى كلية الطب.