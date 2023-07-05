«محمد» الأول على الجمهورية في التعليم الصناعي: «عوض ربنا ليا»

«المهندس محمد عاطف»، كلماتٌ مكتوبة على لوحة صغيرة، كان يضعها أمام عينيه على طاولة المذاكرة بشكل مستمر ليلتحق بكلية الهندسة لأنه كان حلم الطفولة بالنسبة له، فكان التفوق نصيبه بشكل مستمر، إلا أن الظروف الحياتية منعته من الالتحاق بالثانوية العامة، لكن قدرة الله فتحت له أبواب أخرى لتحقيق الحلم، ليصبح الأول على الجمهورية في التعليم الصناعي.

مباركة الأهل والأصدقاء بنتيجة «محمد»

أصوات مرتفعة بالمباركة والتهنئة، ترج جدران منزل الطالب محمد عاطف عباسية، فور إعلامه بحصوله على المركز الأول على مستوى الجمهورية، في تخصص تشغيل وصيانة شبكات مياه الشرب والصرف الصحي، «الأصدقاء والأقارب لما عرفوا كلهم بقوا عندي في البيت بنفرح سوا» حسب تعبير «محمد».

«كنت على طول متفوق والسنة الأخيرة كنت بذاكر بس مش دايما لكن آخر شهر ده ركزت فيه أوي والحمدلله النتيجة كانت حلوة» هكذا عبر «محمد» خلال حديثه مع «الوطن»، موضحا أنه اعتمد على مذاكرته وشرح المعلمين في المدرسة، فضلا عن ابتعاده التام عن الدروس الخصوصية.

مفاجئة «محمد» بحصوله على المركز الأول على مستوى الجمهورية

على الرغم من تفوقه الدائم في مراحل التعليم المختلفة، إلا أن محمد عباسية فوجئ بحصوله على المركز الأول على مستوى الجمهورية، «انا كنت متوقع أخد مراكز أولى على مستوى المدرسة لكن على الجمهورية كانت صعبة إني اتخيلها اتفاجئت من مكالمة الوزارة وبلغوني بالنتيجة» وفق تعبير «محمد».

فرحة كبيرة سيطرت على «محمد»، بعد انتهاء مكالمته مع الوزارة وتبليغه بالحصول على المركز الأول في دمنهور، عن مدرسة الثانوية الفنية الصناعية لمياه الشرب والصرف الصحي بدمنهور، مشيرا إلى أن في انتظار شهر 9 على أحر من الجمر، للتقديم على عمل معادلة والتحاقه بكلية الهندسة، وتحقيق حلمه الطفولي، الذي طالما رافقه منذ بداية طريقه الدراسي.