مصاريف الدراسة فى كليات جامعة الإسماعيلية الأهلية.. تبدأ من 30 ألف جنيه

كشفت جامعة الإسماعيلية الأهلية عن قيمة المصروفات الجامعية للعام الدراسي الجديد في مختلف الكليات التابعة لها، والتي يبلغ عددها 9 كليات، موضحة أنها تتراوح بين 105 و 30 ألف جنيه.

مصاريف جامعة الإسماعيلية الأهلية

أوضحت جامعة الإسماعية الأهلية عبر موقعها الرسمي، أن مصاريف الكليات التابعة للجامعة 2023- 2024 كالآتي:

- كلية الطب: 115 ألف جنيه.

- كلية طب الأسنان: 105 آلاف جنيه.

- كلية العلاج الطبيعي: 90 ألف جنيه.

- كلية الصيدلة كلينيك 80 ألف جنيه.

- كلية الصيدلة برنامج بكالوريوس الصيدلة «فارم دي» 70 ألف جنيه.

- كلية الهندسة والتشييد: 60 ألف جنيه.

- كلية التجارة الدولية واللغات: 35 ألف جنيه.

- كلية التمريض: 35 ألف جنيه.

- كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية: 30 ألف جنيه.

أخر موعد لتسجيل الرغبات بالمرحلة الأولى لتنسيق الجامعات 2023

يذكر أن وزارة التعليم العالي، سبق واعلنت انطلاق تنسيق الجامعات 2023، للمرحلة الأولى 2023، من السبت الماضي، وكان من المقرر أن ينتهي تسجيل الرغبات اليوم الأربعاء، لكن تقرر استمراره لمدة 24 ساعة.

وحددت «التعليم العالي» القبول فى المرحلة الأولى للتنسيق بالنسبة لطلاب علمي علوم بحد أدنى 362 درجة فأكثر أي بنسبة 88.29%، والحد الأدنى للشعبة الهندسية 342 درجة فأكثر أي بنسبة 83.41% فأكثر، ولطلاب الشعبة الأدبية 289.5 درجة فأكثر أي بنسبة 70.61% فأكثر.