«Barbie» يتصدر شباك التذاكر.. «Meg 2» يقترب من 150 مليون دولار

يواصل فيلم «Barbie» للمخرجة جريتا جروينج، تصدره شباك التذاكر الأمريكي لليوم الـ18 على التوالي، ونجح الفيلم في تحقيق إيرادات يومية بلغت 9 ملايين دولار، ليرتفع إجمالي إيرادات الفيلم حول العالم لمليار و42 مليون دولار، وفقا لموقع «موجو بوكس أوفيس».

بينما حقق فيلم «Oppenheimer» الذي جاء في المركز الثاني بقائمة الإيرادات اليومية 4.7 مليون دولار، بينما بلغت الإيرادات الكلية للفيلم 560 مليون دولار، وفي المركز الثالث جاء فيلم «Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem»، الذي حقق في يومه الثالث في دور العرض السينمائي إيرادات تقدر بـ3.7 مليون دولار.

«Meg 2: The Trench» في المركز الرابع بشباك التذاكر الأمريكي

وكان المركز الرابع من نصيب فيلم «Meg 2: The Trench»، الذي حقق 3.2 مليون دولار، وبلغ إجمالي الإيرادات 148.9 مليون دولار خلال أول 4 أيام في دور العرض السينمائي حول العالم، أما المركز الخامس من نصيب فيلم «Haunted Mansion» والذي بلغت إيراداته اليومية 1.2 مليون دولار، بينما وصل الإجمالي لـ 61.5 مليون دولار.