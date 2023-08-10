إحالة المتهم بسرقة عيادة طبيب في المطرية للمحاكمة الجنائية

أمرت النيابة العامة، إحالة المتهم بسرقة عيادة طبيب بأسلوب تسلق المواسير في دائرة قسم شرطة المطرية، بعد انتهاء التحقيقات معه، للمحاكمة الجنائية.

بلاغ بسرقة عيادة طبيب

بداية الواقعة كانت بتلقي قسم شرطة المطرية، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة، قيام أحد الأشخاص محل إقامته في دائرة قسم شرطة عين شمس، بالتقدم ببلاغ إلى قسم الشرطة يفيد اكتشاف واقعة سرقة عيادته «سماعة طبية، لاب توب، هاتف محمول، ومبلغ مالي».

القبض على المتهم بسرقة عيادة طبيب

وانتقلت الأجهزة الأمنية على الفور إلى مكان البلاغ، وتبين صحته وأن أحد الأشخاص والذي يعمل «فني تكييف، مُسجل جنائيًا»، قام بارتكاب الواقعة، وبعمل عدد من الأكمنة له تم إلقاء القبض على المتهم وبحوزته المسروقات، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط والتحريات اعترف بسرقته للمضبوطات من داخل العيادة الخاصة بالطبيب، وأنه ارتكب الواقعة بأسلوب «التسلق»، وباستدعاء الطبيب تعرف على المسروقات.

وتحرر المحضر اللازم وجري اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة والتي أمرت بإحالته للمحاكمة الجنائية.

العقوبة القانونية المتوقعة

وقال حسين ياسر كمال، المحامي والخبير القانوني، لـ«الوطن»، إنّ المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بأي من الظروف المشددة.

ولفت الخبير القانوني إلى أنّ المتهم يُعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقة، إذا توافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه في المادة 317، ويجوز حال العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.