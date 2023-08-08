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جهاز مدينة النوبارية الجديدة ينظم حملة مكبرة لإزالة الإشغالات

كتب:

أيمن حمزة
11:09 ص | الثلاثاء 08 أغسطس 2023
الإسكان تشن حملة مكبرة لإزالة الإشغالات

الإسكان تشن حملة مكبرة لإزالة الإشغالات

صرح الدكتور أحمد إسماعيل جبر، رئيس جهاز تنمية مدينة النوبارية الجديدة، بأن جهاز المدينة نظم حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والمخالفات أمام المحال والمنشآت التجارية، والتعديات على أرصفة المشاة والمسطحات الخضراء، بقيادة نائب رئيس الجهاز للتنمية، ورؤساء الأحياء، ومديري الإدارات التنفيذية، وبالتعاون مع شرطة التعمير.

حملة مكبرة لإزالة الإشغالات

وأكد رئيس جهاز مدينة النوبارية، أنه سيتم تكثيف الحملات على مدار اليوم للتأكد من الانضباط داخل أحياء المدينة، والتصدي لمظاهر التعديات والمخالفات والإشغالات، مناشدًا المواطنين للمشاركة المجتمعية الفعالة، والتعاون المثمر، لمحاربة تلك الظواهر، والمحافظة على الواجهة الحضارية للمدينة من أى مخالفات أو عشوائيات.

وأشار الدكتور أحمد إسماعيل جبر، إلى أن الحملة المكبرة التي تم تنظيمها، بدأت أعمالها بالمنطقة المركزية للخدمات والموقف، ثم الحى الأول والحي الثاني، وأسفرت الحملة عن رفع الإشغالات من على الأرصفة، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، مؤكدا أن الحملات مستمرة فى مختلف أحياء المدينة.

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بقلم أيمن حمزة

مسئول مكتب الوطن بمطار القاهرة.