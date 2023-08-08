«حماية المستهلك» يلزم المحلات بتعليق لاصق تعليمات استبدال واسترجاع السلع

ألزم جهاز حماية المستهلك، جميع المحال التجارية وخاصة محلات الملابس، بتعليق لاصق عن حقوق المواطنين في استبدال واسترجاع السلع بعد شراؤها، ونوه الجهاز في نص تعليماته المطبوعة والموزعة على المحال بما يجوز استبداله من سلع وما لا يجوز استبدالها أو استرجاعها.

لاصق جهاز حماية المستهلك

وقالت مصادر، لـ«الوطن»، إنَّ حملات جهاز حماية المستهلك تُفتش حاليا على مدى وجود لاصق التعليمات في مكان ظاهر بأي محل، من أجل أن يطلع عليها المواطنون قبل إجراء العمليات الشرائية لأي سلعة أو منتج، خاصة مع انطلاق الأوكازيون الصيفي 2023.

وأضافت المصادر، أنَّ عدم تعليق المحل للملصق يضع المحل تحت المسائلة أمام مفتشي جهاز حماية المستهلك، إذ يُلزم مفتشي الحملات المحال بتعليق التعليمات المطبوعة من جهاز حماية المستهلك.

تعليمات حماية المستهلك عند البيع والشراء

ونص لاصق جهاز حماية المستهلك، على أن مجموعة من التعليمات كالتالي:

- يحق للمستهلك الاستبدال والاسترجاع خلال 14 يومًا إذا كانت السلعة بحالتها الأصلية أو 30 يومًا إذا شابها عيب تصنيع.

- يجوز الاستبدال والاسترجاع أثناء فترة التخفيضات.

- يجوز استبدال السلعة بأخرى بذات القيمة المدونة علي الفاتورة.

- يتمّ استرداد المبلغ المدفوع بنفس طريقة الدفع.

- لا يجوز استبدال السلعة إذا لم تكن بذات الحالة وقت البيع.

- لا يجوز استبدال أو استرجاع السلع الاستهلاكية القابلة للتلف السريع.

- لا يجوز استبدال السلع التي تم تصنيعها بناءً علي مواصفات خاصة حددها المستهلك.

- لا يجوز استبدال الأغراض الشخصية ومنها: «الإكسسوار - ملابس السهرة - الملابس الداخلية».

صوة من ملصق تعليمات جهاز حماية المستهلك في المحال التجارية: