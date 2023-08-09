مراسلة «DMC» تكشف سر تسمية المدينة التراثية في «العلمين الجديدة»

رصدت سالي طراد، مراسلة قناة «DMC»، آخر التطورات والفعاليات الخاصة بمهرجان العلمين الجديدة، وكشفت عن تفاصيل المدينة التراثية المقامة في قلب مدينة العلمين الجديدة، ووصفتها بأنها «متنفس» لكل السكان والزوار بما تحويه من خدمات متنوعة.

سبب تسمية المدينة التراثية باعلمين الجديدة

قالت «طراد»، خلال تغطية خاصة من مدينة العلمين الجديدة لبرنامج «8 الصبح» عبر فضائية «DMC»، أن المدينة التراثية بالعلمين الجديدة سميت بذلك لكون كل مبانيها على الطراز القديم، مضيفة أنها تقام على مساحة 260 فدان مقسمة لأكثر من منطقة، فعلى سبيل المثال منطقة البلازا تحتوي حوالي 9 مبان، فضلا عن منطقة تجارية أخرى تشمل 8 مبان ومولات وأبنية سكانية و3 فنادق، علاوة على مجمع السينما ومسرح روماني وأوبرا وبحيرة صناعية بطول 2 كيلومتر، إلى جانب المسطحات الخضراء.

المنطقة الترفيهية في المدينة التراثية بالعلمين الجديدة

تابعت «طراد» أن المدينة التراثية بالعلمين الجديدة تضم منطقة للترفيه، فضلا عن دور العبادة، إذ يوجد مسجد مالك الملك الذي يشبه اللوحات الفنية ويضم 44 قبة، ويجمع بين الطرازين الأندلسي والعثماني، مشيرة إلى وجود كنيسة في المدينة التراثية.

وأشارت إلى أن المدينة التراثية تضم كل الخدمات ومؤهلة لتكون القلب النابض للعلمين الجديدة، متابعة أن المدينة تتضمن حوالي 350 شقة سكانية، فضلا عن الحي الإسكاني والحي اللاتيني وإسكان الشبابي، منوهة إلى أن المدينة تناسب كل الفئات.