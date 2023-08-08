«إكسترا نيوز»: العلمين الجديدة نجمة صيف 2023 ومقصد لكل الفئات

قالت يارا مجدي، موفدة قناة «إكسترا نيوز»، إن مدينة العلمين تجمع بين الحياة العصرية والبيئة الجذابة، مشيرة إلى استمتاع الأسر العربية والأجنبيه بكل الخدمات، مضيفة «المدينة أصبحت نجمة صيف 2023، ومقصدا لكل الناس، وتتصدر العناوين».

مدينة العلمين ورؤية الدولة

وأكدت «مجدي»، عبر تغطية لقناة «إكسترا نيوز»، أن مدينة العلمين تبرز رؤية الدولة فيما يتعلق بالتنمية، من خلال الحفلات الغنائية والأنشطة الرياضية والثقافية المختلفة، لافتة إلى أنه خلال هذا الأسبوع توافد عدد من الزائرين بسبب تنظيم فعاليات جديدة مميزة، منها حفل عمر خيرت وبهاء سلطان وكارول سماحة وغيرها.

فرق شعبية مجانية ومختلفة

وأضافت موفدة قناة «إكسترا نيوز»، أن المهرجان يتضمن فعاليات لكل الفئات العمرية والأسر الموجودة، وهناك عدد من الفرق الموجودة التي تقدم عروضا مختلفة ومجانية مثل مسرح الشارع.