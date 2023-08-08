شبكة تليفزيون «الحياة» تذيع حفلات العلمين الجديدة في العاشرة مساء يوميا

استعرض الإعلامي محمد شردي، فعاليات مهرجان العلمين الجديدة، وذلك خلال برنامج «الحياة اليوم» جديد مهرجان العلمين.

وقال شردي: «مهرجان العلمين لسه مكمل والأسبوع ده سيشهد مجموعة من الحفلات يوم الخميس حفلة بهاء سلطان وكارول سماحة إحنا يوم الخميس المعلم الكبير الأستاذ والمايسترو عمر خيرت».

حفلات مهرجان العلمين المقبلة

وأكمل شردي حديثه قائلا: «يوم الجمعة عندنا حفلة تانية ومسار إجباري ومجموعة من الحفلات اللي موجودة وفي نفس هذا التوقيت سيبدأ مسابقات الجرى والسباحة وركوب الدراجات بأبطال عالميين في هذه الرياضة سيكونوا متواجدين وانظار العالم ستكون متوجه نوجه العلمين».

مهرجان العلمين على قناة الحياة

وأضاف شردي: «متابعي مهرجان العلمين هيكونوا مستمرين معانا في السهرات اللي بنقدمها على قناة الحياة من مهرجان العلمين».

يذكر أن مهرجان العلمين حقق نجاحا ورواجا كبيرا في الفترة الماضية، فقدم عدد كبير من الفنانين عدة حفلات ومن بينهم تامر حسني، إليسا، نانسي عجرم، راغب علامة.