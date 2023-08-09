المرحلة الثانية للتنسيق 2023.. اعرف موعد انطلاقها والكليات المتاحة

أكدت مصادر في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات الحكومية، أن المرحلة الثانية للتنسيق 2023 لطلاب الثانوية العامة، ستنطلق عقب الإعلان عن نتيجة التنسيق المرحلة الأولى 2023، خلال 72 ساعة من الإعلان، موضحة أن العمل بالموقع الإلكتروني للتنسيق يسير بصورة منتظمة وهادئة دون رصد أي مشكلات بشأنها حتى الآن.

المرحلة الثانية للتنسيق 2023

وأضافت المصادر في وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن المرحلة الثانية للتنسيق 2023 ستشهد إتاحة عدد من الكليات أمام طلاب المرحلة الثانية والمتبقية من تنسيق المرحلة الأولى لمختلف الشعب «علمي علوم ورياضية وأدبي» ككليات الطب البيطري والتمريض والإعلام والتخطيط العمراني والحقوق والتربية وغيرها من الكليات والمعاهد.

موعد انطلاق المرحلة الثانية للتنسيق 2023

وأكدت المصادر، أن مكتب التنسيق يواصل أعماله بشأن استقبال الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة 2023 المصرية والشهادات المعادلة للاستفسار والإجابة عن كافة متطلباتهم خلال الفترة الحالية وفقاً لتوجيهات المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وأعلنت وزارة التعليم العالي ، منذ قليل تفاصيل اختبارات القدرات 2023 لطلاب الشهادات المعادلة والتي من المقرر أن تنطلق بداية من غدا الخميس 10/ 8/ 2023 ويتم إجراء هذه الاختبارات في الأماكن والمواعيد المحددة من قبل اللجنة العليا للقدرات، على أن يتم التسجيل عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق.