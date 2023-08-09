«الأرصاد»: الحرارة أقل من المعدلات الطبيعية.. والقاهرة تسجل 34 درجة

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد انخفاضا في درجات الحرارة على معظم محافظات الجمهورية، إذ تسجل العظمى على القاهرة الكبرى 34 درجة مئوية.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح الخير يامصر»، المذاع على شاشة «القناة الأولى»، أن الكتل الهوائية التي تأتي من البحر المتوسط محملة بكميات كبيرة من بخار الماء، وهناك نسب رطوبة في الجو تجعل درجات الحرارة المحسوسة تصل لـ36 و37 درجة مئوية، موضحا أن فترات الظهيرة هي التي نشعر بها بحرارة الأجواء ولكن باقي ساعات اليوم نشعر بتحسن بالحالة الجوية.

نتأثر بمنخفض جوي يعمل على طبقات الجو العليا

وتابعت «أننا نتأثر بمنخفض جوي يعمل على انخفاض قيم درجات الحرارة وتوزيع الرطوبة بعمود الهواء ككل، ولذلك لن نشعر بارتفاع نسب الرطوبة بشكل كبير مثل الأيام الماضية»، موضحة أن اليوم نشعر بأجواء حارة رطبة على محافظة القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري والسواحل الشمالية والمحافظات المطلة على البحر المتوسط.