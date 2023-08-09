حالة الطقس اليوم.. تحسن الأجواء واحتمالات تساقط أمطار رعدية ورياح

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم، متوقعة أن يسود عدد من الظواهر الجوية والتي من أهمها الرياح والأمطار في أقصى الجنوب والرطوبة التي تتأثر بها الأجزاء الشمالية من البلاد وخاصة الرقيبة من البحرين المتوسط والأحمر.

حالة الطقس اليوم

ومن المتوقع أن يسود طقس حار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، بينما يكون شديد الحرارة على جنوب سيناء، وجنوب البلاد، ويكون مائلاً للحرارة والرطوبة على كافة الأنحاء خلال ساعات الليل.

رياح مثيرة للرمال والأتربة وأمطار رعدية

وبالنسبة لحالة الطقس اليوم، توقعت هيئة الأرصاد الجوية، تساقط أمطار خفيفة قد تكون رعدية أحيانا على مناطق من أقصى جنوب البلاد، لا سيما حلايب وشلاتين وبحيرة ناصر وأبو سمبل على فترات متقطعة.

كما تنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على المناطق سالفة الذكر، وتمتد إلى القاهرة الكبرى على فترات متقطعة، محذرة من ارتفاع نسب الرطوبة، حيث تزيد من الإحساس بحرارة الطقس على مدار اليوم.

درجات الحرارة اليوم

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة اليوم على مدن ومحافظات الجمهورية، كالتالي:

- القاهرة والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 34 والمحسوسة 36 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 31 والمحسوسة 33 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 39 والمحسوسة 42 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 37 والمحسوسة 39 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 45 والمحسوسة 46 درجة مئوية.