ضبط 5 متهمين بغسل 10 ملايين جنيه في دمياط والدقهلية

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 5 أشخاص لهم معلومات جنائية، مقيمون بمحافظتي دمياط والدقهلية.

ترويج المواد المخدرة

ويواجه المتهمون، اتهامات بالاتجار وترويج المواد المخدرة وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي، عن طريق شراء العقارات والأراضي والسيارات، وإيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقدّرت الممتلكات بـ10 ملايين جنيه تقريبا، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.