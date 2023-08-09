«الضرائب» تكشف موعد المرحلة الثالثة بمنظومة توحيد احتساب ضريبة الأجور والمرتبات

أكد الدكتور فايز الضباعني رئيس مصلحة الضرائب على بدء تطبيق المرحلة الثالثة من منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات، وذلك اعتبارًا من 15 أغسطس 2023، مطالبًا الممولين الصادر لهم قرار وزير المالية رقم 251 لسنة 2023 بتطبيق المرحلة الثالثة للمنظومة، وسرعة الالتزام بإدراج شركاتهم على البيئة الفعلية للمنظومة.

عقوبة عدم الإلتزام بإدراج الشركات على المنظومة الجديدة لضريبة الأجور والمرتبات

أوضح «الضباعني» أنه في حالة عدم إلتزام الممول بإدراج شركته على البيئة الفعلية للمنظومة في الموعد المحدد وفقا لقرار الإلزام، لن يستطيع سداد المبالغ المستقطعة تحت حساب ضريبة المرتبات وما في حكمها، وكذلك تقديم النموذج الربع سنوي (نموذج 4 مرتبات)، ومن ثم التسوية السنوية، مشددًا على أن عدم إلتزام الممول بتقديم إقرارات ضريبة المرتبات وما في حكمها في الميعاد القانوني يُعرضه للعقوبات المقررة بموجب أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020، ورفع درجة المخاطر الخاصة بالشركة إلى الدرجة العالية، مشيرًا إلى أن ذلك يترتب عليه آثار سلبية بشأن الدعم الفني والتيسيرات الإجرائية التي تقدمها المصلحة للشركات الملتزمة.

مزايا منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات

نبه رئيس مصلحة الضرائب أن منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات تساعد على تحقيق الشفافية بين الأطراف المختلفة (الموظفين، أصحاب الأعمال، مصلحة الضرائب، التأمينات الاجتماعية ،التأمين الصحي، وغيرها)، من خلال توحيد مصادر البيانات في منظومة موحدة، والتأكيد علي صحة النتائج ، مشيرًا إلى أنه يمكن للممولين الاطلاع على دليل الممول التعريفي لمنظومة توحيد معايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات، ودليل الأسئلة الشائعة لمنظومة توحيد معايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات، وورش العمل الفنية من خلال الدخول على دليلك للتعامل مع منظومة توحيد احتساب ضريبة الأجور والمرتبات على الرابط التالي:

https://www.eta.gov.eg/ar/content/payroll-services

يذكر أن مركز الاتصالات المتكامل يتلقي الاستفسارات على 16395، وللإبلاغ عن حالات التهرب الضريبي، يرجى الاتصال على الخط الساخن 16189 من الساعة التاسعة صباحا حتى الرابعة عصرا، عدا يومي الجمعة والسبت.