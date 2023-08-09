توقعات تنسيق كلية طب الأسنان 2023.. «شوف مجموعك هيوديك فين»

تواصل معامل التنسيق الإلكتروني والحاسب الآلي بالكليات استقبال طلاب تنسيق المرحلة الأولى 2023 للثانوية العامة، حيث مازالت المرحلة الأولى للتنسيق وتسجيل الرغبات مستمر بحد أدنى 362 درجة لشعبة علمي علوم و342 درجة لشعبة علمي رياضة، و289.5 درجة للشعبة الأدبية.

توقعات تنسيق كلية طب الأسنان 2023

وتزامنا مع ذلك يرغب طلاب وأولياء أمور الثانوية العامة 2023 خاصة شعبة علمى علوم في معرفة توقعات تنسيق كلية طب الأسنان 2023 خلال هذه الساعات، لمعرفة مدى تناسب مجموعة مع التنسيق الخاص بالكلية داخل الجامعات المختلفة.

وخلال السطور التالية، تستعرض «الوطن» توقعات تنسيق كلية طب الأسنان 2023 بالنسبة المئوية، وفقا لتحليل شرائح مجاميع الثانوية العامة 2023.

توقعات تنسيق كلية طب الأسنان 2023

وفقا لتحليل شرائح مجاميع الثانوية العامة 2023، فإن توقعات كلية طب الأسنان 2023، انخفض الحد الأدنى عند 370 درجة بنسبة 90.3%.

تنسيق كلية طب الأسنان 2022

يذكر أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حددت نتيجة تنسيق كلية طب الأسنان 2022، بمجموع 374.5 درجة بنسبة مئوية 91.34%.

- طب أسنان عين شمس: 376.0.

- طب أسنان القاهرة: 376.0.

- طب أسنان الإسكندرية: 376.0.

- طب أسنان جنوب الوادي: 382.0.

- طب أسنان المنصورة: 382.0.

- طب أسنان الزقازيق: 378.0.

- طب أسنان كفر الشيخ: 377.0.

- طب أسنان المنوفية: 377.0.

- طب أسنان أسيوط: 376.0.

- طب أسنان الإسكندرية: 376.0.

- طب أسنان قناة السويس بالإسماعيلية: 376.0.