القبض على 24 متهما بالاتجار في المخدرات خلال حملات بـ7 محافظات

واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية، جهودها لمكافحة جرائم الاتجار بالمواد المخدرة.

وتمكنت حملات رجال الشرطة في الإسكندرية، من ضبط 6 أشخاص لـ5 منهم معلومات جنائية، وبحوزتهم 110 طرب لمخدر الحشيش وزنت 11 كيلوجراما، وكميات من مخدر الهيروين، وسلاح أبيض.

وفي السويس، جرى ضبط 3 أشخاص لـ2 منهم معلومات جنائية، وبحوزتهم 36 طربة لمخدر الحشيش وزنت 3,600 كيلوجرام، وكمية لمخدر الهيدرو وزنت 4 كيلوجرامات، وكمية لمخدر الشابو، و39 قرصا مخدرا، وسلاح أبيض.

أما في الإسماعيلية، فجرى ضبط شخص وبحوزته 727 قرصا مخدرا، وفي البحيرة ضبط رجال الشرطة أحد الأشخاص له معلومات جنائية، وبحوزته كمية لمخدر الهيروين، وفي الغربية، تمكنت حملات رجال الشرطة من ضبط أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، وبحوزته كمية لمخدر الهيروين.

وفي الدقهلية تم ضبط أحد الأشخاص - له معلومات جنائية وبحوزته كمية لمخدر الهيروين – سلاح أبيض، وفي أسيوط تم ضبط 3 أشخاص لهم معلومات جنائية، وبحوزتهم كميات من مخدر الحشيش - الهيروين - الأيس - سلاح أبيض – ميزان حساس، وفي سوهاج ضبط رجال الشرطة إحدى السيدات لها معلومات جنائية وبحوزتها كمية لمخدر الأيس شابو وسلاح أبيض.

أما في القاهرة، فجرى ضبط شخصين لأحدهما معلومات جنائية وبحوزتهما 100 طربة لمخدر الحشيش وزنت 10 كيلوجرامات، وطبنجة، وعدد من الطلقات، وفي مديرية أمن بورسعيد، جرى ضبط شخصين لأحدهما معلومات جنائية وبحوزتهما كمية لمخدر الأيس الشابو- ميزان حساس، وفي منطقة السحر والجمال، جرى ضبط أحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة بلبيس بالشرقية وبحوزته كمية من مخدر الهيروين، وبمواجهة المتهمين بالمضبوطات أيدوا ما جاء في التحريات، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.