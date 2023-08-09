من بينها السفر للخارج.. شروط حصول الموظف على إجازة دون مرتب

يتعرض بعض الموظفين لظروف حياتية تضطرهم للتقدم بطلب إجازة دون أجر بسبب الظروف التي تواجههم سوء كانت شخصية أو عائلية أو ظروف سفر أو غيرها، فما هي ضوابط وشروط الحصول على إجازة دون راتب.

شروط حصول موظفي الحكومة على إجازة دون راتب

وتسرد «الوطن» خلال السطور الأتية شروط حصول موظفي الحكومة على إجازة بدون راتب وفقا لقانون الخدمة المدنية حيث نص القانون على:

- يُمنح الزوج أو الزوجة إذا سافر أحدهما إلى الخارج للعمل أو الدراسة لمدة ستة أشهر على الأقل إجازة بدون أجر مدة بقاء الزوج أو الزوجة في الخارج، وفى جميع الأحوال يتعين على الوحدة أن تستجيب لطلب الزوج أو الزوجة.

- يجوز للسلطة المختصة منح الموظف إجازة بدون أجر للأسباب التي يبديها وتقدرها السلطة المختصة ووفقاً لحاجة العمل.

- لا يجوز في البندين السابقين ترقية الموظف إلا بعد عودته من الإجازة واستكمال المدة البينية اللازمة لشغل الوظيفة الأعلى مباشرة، ولا تدخل مدد الإجازات المنصوص عليها في هذين البندين ضمن المدد البينية اللازمة للترقية.

أحكام قانون الطفل

- مع مراعاة أحكام قانون الطفل الصادر بقانون رقم 12 لسنة 1996، تستحق الموظفة إجازة دون أجر لرعاية طفلها لمدة عامين على الأكثر في المرة الواحدة وبحد أقصى 6 أعوام طوال مدة عملها بالخدمة المدنية، واستثناءً من أحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه، تتحمل الوحدة باشتراكات التأمين المستحقة عليها وعلى الموظفة.